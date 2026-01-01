Яркая сказка «Золушка» в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи состоится спектакль «Золушка» по пьесе Татьяны Габбе «Хрустальный башмачок». Режиссёр Ксения Торская из Новошахтинского драматического театра создала увлекательную версию известной истории. Это весёлый и озорной спектакль, в котором задействованы талантливые артисты.

Сюжет и персонажи

Кто не знает историю о Золушке? Возможно, таких людей не найти! Но уникальная интерпретация этой классики, созданная Ксенией Торской и её сценической командой, завораживает и радует тех, кто стал свидетелем этой яркой постановки.

В сказке «Золушка» зрители встретят забавных злых сестёр, живописных Мышей и Принца, который умеет любить сердцем. Здесь танцы и песни чередуются с остроумными шутками, а довольные королевские персонажи создают атмосферу веселья. Интересно, что богатые костюмы и высокие прически не всегда являются показателем ума!

Дух Чуда

Над всем этим витает дух Чуда, в которое верят люди всех возрастов. Это не просто спектакль — это настоящая музыкальная сказка, полная оживлённых персонажей и искреннего веселья!

Награды и признание

Спектакль «Золушка» был удостоен награды на VI Федеральном фестивале «Театральный Олимп» в 2016 году, что свидетельствует о высоком уровне исполнения и оригинальности. Театр с нетерпением ждет зрителей на одной из самых чудесных сказок о чудесах!