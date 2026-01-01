Оповещения от Киноафиши
Спектакль Золушка...

0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Сказочная «Золушка» в Театре на Цветном

В Театре на Цветном зрителей ждёт захватывающая постановка балета в двух действиях по мотивам сказок Шарля Перро и под руководством известных мастеров классического балета — Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Главной темой спектакля является история о доброте и волшебстве, которые помогают героине преодолеть трудности на пути к счастью.

Новая интерпретация классического сюжета

«Золушка» Сергея Прокофьева выделяется своей крепкой драматургией и динамичным сюжетом, который включает неожиданные повороты (осторожно: в тексте могут быть спойлеры!). Постановщики Касаткина и Василёв сумели создать историю, где каждая деталь служит не только для демонстрации мастерства танцовщиков, но и для глубокого раскрытия внутреннего мира персонажей.

Динамичное действие с комическими элементами

Эта версия «Золушки» станет интересна как опытным ценителям балета, так и тем, кто только начинает знакомство с этой формой искусства. Музыка Прокофьева дополняет хореографию, позволяя каждому номеру органично вписываться в общую канву сюжета, а не быть лишь случайным эпизодом.

Особое внимание в постановке уделено тому, чтобы юные зрители могли сосредоточиться на любимой сказке, обнаруживая всё новые детали по мере развития сюжета. Так, поклонники балета справедливо называют эту версию «голливудским блокбастером в мире балета». Напряжение достигает кульминации в момент, когда часы бьют 12, и зрители испытывают желание участвовать в происходящем, восхищаясь приключениями Принца в его поисках возлюбленной.

Комические персонажи и волшебные декорации

Неотъемлемой частью спектакля являются комические персонажи. Сцены с участием Мачехи и её дочерей изобилуют юмором, а китайская принцесса проявляет мастерство кунг-фу. Каждый элемент сюжета привносит свою изюминку, удерживая внимание зрителей на происходящем.

Важный вклад в атмосферу чуда вносят художники Лев Солодовников (декорации) и Елизавета Дворкина (костюмы), которые помогают создать волшебный мир на сцене. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего представления — приходите и убедитесь сами, как увлекательно может быть классическое искусство!

Апрель
16 апреля четверг
19:00
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
от 1500 ₽

Фотографии

Золушка... Золушка... Золушка... Золушка... Золушка... Золушка...

