Спектакль Золушка

Опера Россини «Золушка» в Театре оперы и балета им. Абая

Приглашаем вас на комическую оперу Джоаккино Россини «Золушка, или Торжество добродетели». Это светлое и веселое произведение в двух актах оживляет классическую сказку о Золушке и напоминает о добродетели и любви, которые в конечном итоге побеждают все преграды.

Сюжет и персонажи

Либретто оперы написано Якопо Ферретти и основано на известной сказке о Золушке. Главные действующие лица:

Золушка (Ченерентола) — Оксана Давыденко

— Оксана Давыденко Дон Рамиро, Принц — Дамир СадуаХасов

— Дамир СадуаХасов Дандини, камердинер — Эмиль Сакаов

— Эмиль Сакаов Алидоро, философ — Бекзат Абитов

— Бекзат Абитов Дон Маньифико, барон — Жандарбек Еркинбаев (первое исполнение)

— Жандарбек Еркинбаев (первое исполнение) Дочери дона Маньифико: Клоринда — Наталья Мезина Тисбе — Ирина Котова (первое исполнение)



Оркестр и исполнители

Спектакль сопровождает симфонический оркестр и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Музыкальный руководитель и дирижер — Аскар Бурибаев, заслуженный деятель РК. Дирижер — Куаныш Исмаилов. Режиссером выступает Ляйлим Имангазина, также заслуженный деятель РК, а художником — Вячеслав Окунев, народный художник России и лауреат Государственных премий.

Специальный видеоконтент

В зрительном зале вас ждет уникальный видеоконтент от Виктории Злотниковой из Санкт-Петербурга, который дополнит живое исполнение и создаст особую атмосферу.

Не упустите возможность увидеть это волшебное шоу, полное музыки, юмора и ярких эмоций!