Спектакль Золушка

Приглашаем вас на комическую оперу Джоаккино Россини «Золушка, или Торжество добродетели». Это светлое и веселое произведение в двух актах оживляет классическую сказку о Золушке и напоминает о добродетели и любви, которые в конечном итоге побеждают все преграды.
Либретто оперы написано Якопо Ферретти и основано на известной сказке о Золушке. Главные действующие лица:
Спектакль сопровождает симфонический оркестр и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Музыкальный руководитель и дирижер — Аскар Бурибаев, заслуженный деятель РК. Дирижер — Куаныш Исмаилов. Режиссером выступает Ляйлим Имангазина, также заслуженный деятель РК, а художником — Вячеслав Окунев, народный художник России и лауреат Государственных премий.
В зрительном зале вас ждет уникальный видеоконтент от Виктории Злотниковой из Санкт-Петербурга, который дополнит живое исполнение и создаст особую атмосферу.
Не упустите возможность увидеть это волшебное шоу, полное музыки, юмора и ярких эмоций!