Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

Опера Россини «Золушка» в Театре оперы и балета им. Абая

Приглашаем вас на комическую оперу Джоаккино Россини «Золушка, или Торжество добродетели». Это светлое и веселое произведение в двух актах оживляет классическую сказку о Золушке и напоминает о добродетели и любви, которые в конечном итоге побеждают все преграды.

Сюжет и персонажи

Либретто оперы написано Якопо Ферретти и основано на известной сказке о Золушке. Главные действующие лица:

  • Золушка (Ченерентола) — Оксана Давыденко
  • Дон Рамиро, Принц — Дамир СадуаХасов
  • Дандини, камердинер — Эмиль Сакаов
  • Алидоро, философ — Бекзат Абитов
  • Дон Маньифико, барон — Жандарбек Еркинбаев (первое исполнение)
  • Дочери дона Маньифико:
    • Клоринда — Наталья Мезина
    • Тисбе — Ирина Котова (первое исполнение)

Оркестр и исполнители

Спектакль сопровождает симфонический оркестр и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Музыкальный руководитель и дирижер — Аскар Бурибаев, заслуженный деятель РК. Дирижер — Куаныш Исмаилов. Режиссером выступает Ляйлим Имангазина, также заслуженный деятель РК, а художником — Вячеслав Окунев, народный художник России и лауреат Государственных премий.

Специальный видеоконтент

В зрительном зале вас ждет уникальный видеоконтент от Виктории Злотниковой из Санкт-Петербурга, который дополнит живое исполнение и создаст особую атмосферу.

Не упустите возможность увидеть это волшебное шоу, полное музыки, юмора и ярких эмоций!

Купить билет на спектакль Золушка

Январь
8 января четверг
19:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

