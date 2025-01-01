Меню
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Продолжительность 1 час 50 минут с антрактом

О спектакле

Премьера балета «Золушка» в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая

1 декабря 2026 года на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая состоится долгожданная премьера двухактного балета «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Постановка создана талантливым хореографом Екатериной Волковой, выпускницей Алматинского хореографического училища.

Эта удивительная история о силе мечты, доброте и вере в чудо будет оживать благодаря волшебной атмосфере, ярким костюмам и изысканной сценографии. Зрителей ждет великолепное исполнение артистов театра, которые перенесут вас в мир сказки.

Сюжет балета

Первый акт разворачивается в доме Золушки, где ее злые сестры Злюка и Кривляка, а также Мачеха, готовятся к балу во дворце. Оставшись одна, Золушка мечтает о танцах, общаясь с кухонным чайником. Внезапно появляется Фея Крестная, которая исполняет мечты доброй девочки, даря ей хрустальные туфельки и великолепное бальное платье. Волшебная карета переносит ее во дворец.

Во втором акте мы видим бал во дворце Короля, где происходит встреча Принца с загадочной принцессой Золушкой. Однако, зазвенев бой часов, Золушка вынуждена убежать, потеряв свою туфельку. Влюбленный Принц, одержимый поисками, отправляется в путешествие по всему свету, от дальнего Востока до солнечной Испании, чтобы найти свою незнакомку.

Принц и Золушка воссоединяются, и в королевстве начинается праздник!

Дополнительная информация

  • Балет исполняется под аудиозапись.
  • Театр оставляет за собой право вносить изменения в состав исполнителей.
  • Убедительная просьба занимать места в зрительном зале согласно купленным билетам.
