Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

0+
Продолжительность 130 минут
Возраст 0+

О спектакле

Золушка в Театральной Долине: современный взгляд на классическую сказку

В Театральной Долине состоится спектакль, основанный на сказке Евгения Шварца «Золушка». Здесь волшебство и тайна ждут каждого зрителя, обещая необычный театральный опыт. 

Знакомая с детства история Золушки в новой интерпретации театра оживает на сцене. Бесконечное обаяние героев и разнообразие их характеров станут настоящим подарком как для малышей, так и для взрослых. Современный взгляд на классическую историю подчеркивает волшебную силу истины и заставляет поверить, что мечты действительно могут сбываться, а Золушек ждут принцы.

Творческая команда

  • Композитор: з.д.и. России Игорь Рогалев
  • Режиссер: Александр Максимычев
  • Художник: Татьяна Мельникова
  • Актриса: Элина Агеева

Длительность спектакля

Спектакль идет 50 минут без антракта.

Награды

Этот спектакль удостоен нескольких престижных наград:

  • Лауреат высшей национальной театральной премии России «Золотая маска» 2000 года в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая актерская работа в театре кукол»;
  • Гран-при IХ международного фестиваля театров кукол в г. Торунь, Польша;
  • Гран-при II Международного фестиваля театров кукол «Черное и белое» в г. Иматра, Финляндия;
  • Лауреат премии «Artist of Polish Stages Society for est animation art» имени Jana Wilkowskiego.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который вновь открывает для нас вечные темы о добре, труде и волшебстве!

Купить билет на спектакль Золушка

В других городах
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽
31 января суббота
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽

