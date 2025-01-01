Спектакль Золушка

В Театральной Долине состоится спектакль, основанный на сказке Евгения Шварца «Золушка». Здесь волшебство и тайна ждут каждого зрителя, обещая необычный театральный опыт.
Знакомая с детства история Золушки в новой интерпретации театра оживает на сцене. Бесконечное обаяние героев и разнообразие их характеров станут настоящим подарком как для малышей, так и для взрослых. Современный взгляд на классическую историю подчеркивает волшебную силу истины и заставляет поверить, что мечты действительно могут сбываться, а Золушек ждут принцы.
Спектакль идет 50 минут без антракта.
Этот спектакль удостоен нескольких престижных наград:
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который вновь открывает для нас вечные темы о добре, труде и волшебстве!