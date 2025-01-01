Спектакль Золушка

Золушка в Театральной Долине: современный взгляд на классическую сказку

В Театральной Долине состоится спектакль, основанный на сказке Евгения Шварца «Золушка». Здесь волшебство и тайна ждут каждого зрителя, обещая необычный театральный опыт.

Знакомая с детства история Золушки в новой интерпретации театра оживает на сцене. Бесконечное обаяние героев и разнообразие их характеров станут настоящим подарком как для малышей, так и для взрослых. Современный взгляд на классическую историю подчеркивает волшебную силу истины и заставляет поверить, что мечты действительно могут сбываться, а Золушек ждут принцы.

Творческая команда

Композитор: з.д.и. России Игорь Рогалев

з.д.и. России Игорь Рогалев Режиссер: Александр Максимычев

Александр Максимычев Художник: Татьяна Мельникова

Татьяна Мельникова Актриса: Элина Агеева

Длительность спектакля

Спектакль идет 50 минут без антракта.

Награды

Этот спектакль удостоен нескольких престижных наград:

Лауреат высшей национальной театральной премии России «Золотая маска» 2000 года в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая актерская работа в театре кукол»;

Гран-при IХ международного фестиваля театров кукол в г. Торунь, Польша;

Гран-при II Международного фестиваля театров кукол «Черное и белое» в г. Иматра, Финляндия;

Лауреат премии «Artist of Polish Stages Society for est animation art» имени Jana Wilkowskiego.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который вновь открывает для нас вечные темы о добре, труде и волшебстве!