Спектакль Золушка

Премьера балета «Золушка» в Almaty Theatre

2 декабря на сцене Almaty Theatre состоится долгожданная премьера Государственного академического театра танца РК — балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева.

Удивительная история о силе мечты, доброте и вере в чудо оживает в постановке талантливого петербургского хореографа Екатерины Волковой, выпускницы Алматинского хореографического училища. Зрителей ждёт волшебная атмосфера, яркие костюмы и изысканная сценография, а также великолепное исполнение артистов театра.

Сюжет балета

Первый акт разворачивается в доме Золушки. Злые и капризные сестры Злюка и Кривляка вместе с Мачехой готовятся к балу во дворце. Оставшись одна, Золушка мечтает о танцах, развлекая себя с кухонным чайником. В этом моменте появляется Фея Крестная, которая осуществляет мечту доброй девочки, даря ей хрустальные туфельки и прекрасное бальное платье. В волшебной карете Золушка отправляется на бал.

Во втором акте мы перенесёмся на бал во дворце Короля, где Принц встречает незнакомую принцессу Золушку. Но часы бьют полночь, и Золушка в спешке покидает дворец, оставляя одну туфельку за собой. Влюблённый Принц со своими гонцами начинает поиски загадочной девушки, следуя по всему миру, и наконец находит её в доме Золушки.

Интересные факты

Балет «Золушка» вдохновлён одноименной сказкой Шарля Перро, которая впервые была опубликована в XVII веке.

Музыка Прокофьева для этого балета была написана в 1940-х годах, и с тех пор «Золушка» стала одной из самых популярных хореографических интерпретаций.

Театр оставляет за собой право вносить изменения в состав исполнителей.

Насладитесь магией сказки вместе с нами, став свидетелями уникального хореографического события этого сезона!