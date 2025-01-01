Спектакль Золушка

2 декабря на сцене Almaty Theatre состоится долгожданная премьера Государственного академического театра танца РК — балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева.
Удивительная история о силе мечты, доброте и вере в чудо оживает в постановке талантливого петербургского хореографа Екатерины Волковой, выпускницы Алматинского хореографического училища. Зрителей ждёт волшебная атмосфера, яркие костюмы и изысканная сценография, а также великолепное исполнение артистов театра.
Первый акт разворачивается в доме Золушки. Злые и капризные сестры Злюка и Кривляка вместе с Мачехой готовятся к балу во дворце. Оставшись одна, Золушка мечтает о танцах, развлекая себя с кухонным чайником. В этом моменте появляется Фея Крестная, которая осуществляет мечту доброй девочки, даря ей хрустальные туфельки и прекрасное бальное платье. В волшебной карете Золушка отправляется на бал.
Во втором акте мы перенесёмся на бал во дворце Короля, где Принц встречает незнакомую принцессу Золушку. Но часы бьют полночь, и Золушка в спешке покидает дворец, оставляя одну туфельку за собой. Влюблённый Принц со своими гонцами начинает поиски загадочной девушки, следуя по всему миру, и наконец находит её в доме Золушки.
Насладитесь магией сказки вместе с нами, став свидетелями уникального хореографического события этого сезона!