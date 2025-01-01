Меню
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 70 минут
Возраст 0+

О спектакле

Золушка: волшебная сказка на сцене Молодежного театра

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится спектакль по сказке Шарля Перро о Золушке. Эта классическая история о девушке, которая с помощью волшебной палочки превращается в принцессу, приглашает зрителей в мир чудес и веры в добрые истории.

Чудеса в реальной жизни

Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как чудеса могут происходить в нашей жизни. Он станет настоящим открытием для тех, кто верит в волшебство и ценит силу доброты.

Интересные факты о спектакле

Театральная адаптация произведения сохраняет все лучшие моменты оригинальной сказки, представляя зрителям зрелищные костюмы и запоминающиеся музыкальные номера. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, отражая timeless ценности, такие как надежда, любовь и верность.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!

Купить билет на спектакль Золушка

Декабрь
Январь
Февраль
18 декабря четверг
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
19 декабря пятница
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
5 января понедельник
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
11 января воскресенье
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
19 февраля четверг
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽

