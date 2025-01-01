Спектакль Золушка

Меню
Золушка
6+
Режиссер Дарья Борисова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Детский мюзикл «Золушка» в Самарском театре оперы и балета

Мюзикл «Золушка» — это классическая сказочная история о смелости быть собой и праве выбирать свою дорогу. Готовьтесь к захватывающему путешествию в мир волшебства, где каждое сердце найдет дорогу к счастью.

Сюжет

История начинается с того, что Золушка волей судьбы оказывается прислугой в собственном доме, в то время как Принц является пленником дворцовых условностей и отцовских ожиданий. Оба героя томятся в одиночестве и мечтают о настоящей жизни. Фея готова помочь им, но внезапно волшебный механизм времени даёт сбой, и встреча Золушки с Принцем становится невозможной. Кажется, шанс на счастье упущен, но время готовит своим героям восхитительный подарок, которым они должны суметь воспользоваться.

Музыка и визуальные эффекты

Сказочная музыка, уникальные декорации и захватывающие визуальные эффекты погружают зрителей в атмосферу настоящей магии и чудес. Каждый элемент спектакля создан для того, чтобы подарить незабываемые впечатления и привнести в сердца зрителей добрые эмоции.

Не упустите возможность погружения в удивительный мир «Золушки». Этот мюзикл — это не просто история, это настоящее волшебство, которое каждого научит верить в мечты и силу любви.

Декабрь
Январь
25 декабря четверг
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1600 ₽
26 декабря пятница
13:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 2800 ₽
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 2400 ₽
27 декабря суббота
13:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 3200 ₽
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 2800 ₽
28 декабря воскресенье
13:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1600 ₽
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1600 ₽
29 декабря понедельник
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1600 ₽
30 декабря вторник
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 2400 ₽
31 декабря среда
11:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 2400 ₽
15:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 2400 ₽
2 января пятница
18:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1600 ₽
3 января суббота
14:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1600 ₽
18:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1600 ₽
4 января воскресенье
14:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 2200 ₽
18:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1600 ₽

