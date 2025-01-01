Меню
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

6+
Режиссер Александра Мамкаева
Возраст 6+

О спектакле

Сказочный спектакль для всей семьи «Золушка»

Спектакль «Золушка» предназначен для зрителей старше 6 лет. Постановка основана на пьесе-сказке Евгения Шварца, а режиссером выступила Александра Мамкаева.

Волшебная история

Сказка о Золушке, написанная Шарлем Перро в XVII веке, остается актуальной и популярной. Она рассказывает о доброй и трудолюбивой девушке, вынужденной терпеть придирки своей злой мачехи и сводных сестер. Когда наступает день королевского бала, Золушка остается дома, лишь мечтая о чуде.

Но вот появляется фея-крестная, и всё меняется! Золушка подвергается волшебству, и на ней оказывается прекрасное платье и хрустальные туфельки. Однако она должна помнить, что вернуться домой нужно до полуночи, иначе её наряд снова превратится в грубые лохмотья.

Современная интерпретация

Евгений Шварц адаптировал историю в 1945 году, создав пьесу «Золушка», которая легла в основу известного советского фильма. Теперь спектакль переносит эту классическую сказку на сцену театра благодаря творческому видению Александры Мамкаевой.

Режиссер ранее поставила музыкальные и яркие спектакли для детей, такие как «Ох, уж эти страхи» и «Путешествие Незнайки и его друзей», которые уже несколько лет успешно идут в репертуаре театра и собирают полные залы.

Неповторимые впечатления

Новая «Золушка» обещает быть музыкальной, красочной и доброй. Она погружает зрителей в волшебный мир, где добро всегда побеждает зло. Не упустите возможность стать частью этой сказочной истории!

И, кстати, это не вы потеряли туфельку на ступеньках?

В других городах
