Спектакль Золушка

«Золушка» в Петербургской филармонии

Праздничное настроение, радость и красота – все это вы найдете в спектакле «Золушка». Эта известная сказка рассказывает о лучших качествах человеческой души: доброте, скромности, трудолюбии, справедливости и, конечно, о любви.

Творческий союз трех театров

Для реализации этой замечательной истории объединили свои усилия солисты трех выдающихся театров: Мариинского театра, театра «Зазеркалье» и Музыкального театра имени Ф. Шаляпина. Зрители смогут насладиться оригинальными оперными ариями в виконании талантливых исполнителей, а все разговорные диалоги прозвучат на русском языке.

Захватывающий сюжет

Действие спектакля происходит в итальянском контексте. Молодой принц Рамиро, согласно воле умирающего отца, должен жениться. Однако он полон сомнений. В поисках истинной любви ему приходит в голову идея провести маскарад. Принц скрывает свое благородное происхождение, притворяясь нищим, а его верный камердинер занимает его место на балу.

Комические ситуации и гениальная музыка

Интрига раскроется в момент, когда каждый герой, находясь в поисках счастья, открывает для себя свою любовь и судьбу. Комические ситуации и весёлый нрав персонажей, переплетенные с пылкими чувствами, создают живую и жизнеутверждающую атмосферу Италии, благодаря гениальной музыке Россини.

Не упустите возможность стать частью этой театральной магии и погрузиться в мир «Золушки», где каждый найдет что-то близкое своему сердцу.