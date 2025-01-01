Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

6+
Режиссер Надежда Рогожина
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Золушка» в Петербургской филармонии

Праздничное настроение, радость и красота – все это вы найдете в спектакле «Золушка». Эта известная сказка рассказывает о лучших качествах человеческой души: доброте, скромности, трудолюбии, справедливости и, конечно, о любви.

Творческий союз трех театров

Для реализации этой замечательной истории объединили свои усилия солисты трех выдающихся театров: Мариинского театра, театра «Зазеркалье» и Музыкального театра имени Ф. Шаляпина. Зрители смогут насладиться оригинальными оперными ариями в виконании талантливых исполнителей, а все разговорные диалоги прозвучат на русском языке.

Захватывающий сюжет

Действие спектакля происходит в итальянском контексте. Молодой принц Рамиро, согласно воле умирающего отца, должен жениться. Однако он полон сомнений. В поисках истинной любви ему приходит в голову идея провести маскарад. Принц скрывает свое благородное происхождение, притворяясь нищим, а его верный камердинер занимает его место на балу.

Комические ситуации и гениальная музыка

Интрига раскроется в момент, когда каждый герой, находясь в поисках счастья, открывает для себя свою любовь и судьбу. Комические ситуации и весёлый нрав персонажей, переплетенные с пылкими чувствами, создают живую и жизнеутверждающую атмосферу Италии, благодаря гениальной музыке Россини.

Не упустите возможность стать частью этой театральной магии и погрузиться в мир «Золушки», где каждый найдет что-то близкое своему сердцу.

Купить билет на спектакль Золушка

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
4 ноября вторник
15:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Варшавская мелодия
16+
Драма
Варшавская мелодия
17 октября в 19:00 Мастерская
от 1100 ₽
Квест «Битва роботов»
6+
Иммерсивный
Квест «Битва роботов»
11 октября в 15:20 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 6900 ₽
Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
6+
Иммерсивный
Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
23 октября в 16:15 «Взаперти» на Казначейской
от 5600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше