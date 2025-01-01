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Золушка
Билеты от 800₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Поколение 6+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Золушка»: Встреча с Волшебством

Волшебство происходит прямо у вас на глазах! Спектакль «Золушка» приглашает зрителей в мир магии и чудес, где доброта и любовь способны преодолеть любые преграды. Золушка, главная героиня, превращается в прекрасную незнакомку, озаряя всё вокруг своей красотой и искренностью.

Противостояние Зла

На пути к счастью ей противостоят злая Мачеха и завистливые сестры. Их козни кажутся безграничными, но в сердце Золушки живет вера в чудеса. Каждый зритель сможет почувствовать, как это чувство способно менять реальность.

Почему стоит посетить спектакль?

  • Завораживающие костюмы и декорации, которые перенесут вас в сказочный мир.
  • Восхитительная музыка, создающая атмосферу волшебства.
  • Талантливые актеры, которые делают каждую сцену живой и незабываемой.

Не упустите шанс увидеть, как на сцене нашего театра сбываются мечты. Приходите и убедитесь: когда в вашем сердце живут добро и любовь, чудеса происходят наяву!

Режиссер
Геннадий Чихачев
В ролях
Евгения Янковская
Юрий Красов
Алена Корниенко
Евгений Башлыков
Константин Скрипалев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽
4 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
17:00 от 800 ₽
4 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽
30 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка

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