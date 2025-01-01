Спектакль Золушка

«Золушка» Касаткиной и Василёва: интереснее, чем в первоисточнике, зрелищнее, чем в кино

Балет Касаткиной и Василёва представит на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича «Золушку» Сергея Прокофьева. Эта постановка отличается от классического балета крепкой драматургией, динамичным сюжетом и неожиданными поворотами (осторожно: в тексте есть спойлеры!).

Новая интерпретация классики

Постановщикам Наталии Касаткиной и Владимиру Василёву удалось переломить традиционное представление о балетном спектакле, где всё подчинено исключительно музыке и демонстрации талантов исполнителей. Они создали захватывающую историю, в которой безупречная техника и эффектные элементы классического балета служат для раскрытия внутреннего мира персонажей и их взаимоотношений. Каждый номер героев органично вписан в либретто, становясь не отступлением, а важной частью сюжета. Эта «Золушка» будет интересна как искушённым балетоманам, так и зрителям, только начинающим знакомство с искусством.

Для юных зрителей

Особое внимание Касаткина и Василёв уделили тому, чтобы даже самые юные театралы не отвлекались от любимой сказки, открывая для себя её новые детали. Не зря поклонники классического танца называют эту версию шедевра Прокофьева «голливудским блокбастером в мире балета». Когда часы начинают бить 12, эмоциональный накал достигает такой степени, что некоторые маленькие зрители едва сдерживаются, чтобы не выбежать на сцену и не помешать главной героине расстаться с Принцем. Однако именно в это время начинаются приключения Принца в поисках своей возлюбленной, когда он оказывается в разных уголках мира — даже на Чукотке!

Комические персонажи и визуальные эффекты

Отдельного упоминания заслуживают многочисленные комические персонажи. На сценах с участием Мачехи и её дочерей трудно удержаться от смеха. Китайская принцесса здесь обладает искусством кунг-фу, а шут пытается помочь Мачехе втиснуть ногу в хрустальную туфельку с помощью топора. Спектакль изобилует такими деталями, что следить за происходящим на сцене невероятно интересно.

Впечатляющая работа художников Льва Солодовникова (декорации) и Елизаветы Дворкиной (костюмы) прекрасно поддерживает атмосферу чуда, созданную мастерством артистов. Приходите и убедитесь сами, насколько увлекательным может быть классическое искусство!