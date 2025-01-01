Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Золушка
Билеты от 800₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

6+
Продолжительность 2 часа (1 антракт)
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сказочный бал в театральном королевстве

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который пройдет в самом настоящем сказочном театральном королевстве! Это событие станет настоящим праздником для всей семьи.

Сюжет

Король встал в пять утра и лично вытер пыль на Парадной лестнице, готовясь к важному событию. Мачеха и сестры Золушки сбились с ног, собираясь на бал. В центре этой сказочной истории — наша Золушка. Она волшебно одета, сказочно прекрасна, сверхъестественно искренна и таинственно скромна.

Ожидание чуда

Золушка с нетерпением ждет встречи с самым настоящим чудом, которое обязательно произойдет, если верить в него по-настоящему. В нашем королевстве нет места сомнениям, ведь здесь все возможно!

Интересные факты

  • Бал — это не просто событие, а путешествие в мир волшебства, где каждый зритель становится частью сказки.
  • Спектакль включает в себя красочные костюмы и завораживающие декорации, которые погружают в атмосферу сказочного королевства.
  • Не упустите возможность увидеть выступления талантливых актеров, которые делают эту историю живой и незабываемой!

Не пропустите шанс стать частью этой великолепной истории. Приходите на наш сказочный бал и откройте для себя мир волшебства!

Режиссер
Вера Анненкова
В ролях
Павел Архипов
Игорь Бровин
Дарья Варфоломеева
Алина Горбенко
Алена Дроздова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка

В ближайшие дни

Девять
16+
Драма
Девять
29 августа в 19:00 Театр Гоголя
от 1000 ₽
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
12 октября в 19:00 Хитрые люди
от 2500 ₽
Жизнь насекомых
12+
Перформанс
Жизнь насекомых
2 августа в 13:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше