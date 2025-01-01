Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Золушка
Билеты от 0₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Геликон-опера 6+
Режиссер Илья Ильин
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро

Приглашаем вас на удивительный спектакль, который станет настоящим открытием для каждой маленькой принцессы! Это добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро. В постановке вы найдете множество чудес, превращений и настоящего волшебства.

Современные технологии на службе искусства

Спектакль проходит на одной из самых современных театральных площадок Москвы. Масштабные декорации и голографические технологии делают каждую сцену поистине впечатляющей. С первых минут зрители погружаются в атмосферу сказки и не могут оторваться от происходящего на сцене.

Увлекательная игра для всей семьи

Гостеприимный Сказочник приглашает зрителей всех возрастов в захватывающее путешествие. На сцене оживают предметы: тыква превращается в сверкающую карету, мыши — в великолепных лошадей, а Золушка — в очаровательную принцессу. Каждая гостья театра сможет примерить хрустальную туфельку, что добавляет интерактивности и волшебства в представление.

Музыка, которая запомнится

Музыка Леонида Вайнштейна, ученика знаменитого Кара Караева, наполнена яркими образами и легко запоминается. После спектакля вы еще долго будете напевать удивительные мелодии хора «Шинду-шандара», арий Золушки и Принца, а также головокружительные танцы из сцены на балу.

Не упустите шанс!

Вас ждут живая музыка, азартная игра солистов «Геликона» и артистов хора, а также незабываемые эмоции! Не пропустите шанс стать частью этого великолепного театрального события!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
12:00 16:00
2 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
12:00 16:00

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка

В ближайшие дни

Богатыри
6+
Детский
Богатыри
7 января в 15:00 Театр на Цветном
от 4000 ₽
Щелкунчик
0+
Балет Детский
Щелкунчик
14 декабря в 18:00 Кремлевский дворец
от 1000 ₽
Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
0+
Детские елки Детский
Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
26 декабря в 18:00 Москва
от 470 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше