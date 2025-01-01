Спектакль Золушка

Добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро

Приглашаем вас на удивительный спектакль, который станет настоящим открытием для каждой маленькой принцессы! Это добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро. В постановке вы найдете множество чудес, превращений и настоящего волшебства.

Современные технологии на службе искусства

Спектакль проходит на одной из самых современных театральных площадок Москвы. Масштабные декорации и голографические технологии делают каждую сцену поистине впечатляющей. С первых минут зрители погружаются в атмосферу сказки и не могут оторваться от происходящего на сцене.

Увлекательная игра для всей семьи

Гостеприимный Сказочник приглашает зрителей всех возрастов в захватывающее путешествие. На сцене оживают предметы: тыква превращается в сверкающую карету, мыши — в великолепных лошадей, а Золушка — в очаровательную принцессу. Каждая гостья театра сможет примерить хрустальную туфельку, что добавляет интерактивности и волшебства в представление.

Музыка, которая запомнится

Музыка Леонида Вайнштейна, ученика знаменитого Кара Караева, наполнена яркими образами и легко запоминается. После спектакля вы еще долго будете напевать удивительные мелодии хора «Шинду-шандара», арий Золушки и Принца, а также головокружительные танцы из сцены на балу.

Не упустите шанс!

Вас ждут живая музыка, азартная игра солистов «Геликона» и артистов хора, а также незабываемые эмоции! Не пропустите шанс стать частью этого великолепного театрального события!