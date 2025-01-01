Меню
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Спектакль по киносценарию Шварца, но с другими песнями.
Постановка
Плоды просвещения 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приглашение в волшебную страну: спектакль «Золушка» в театре «Плоды просвещения»

Каждому из нас, вероятно, хотелось бы попасть в волшебную страну. Но какой она должна быть? Для кого-то это комната, полная сладостей, для других — место, наполненное необычайной музыкой, а для кого-то — встреча с настоящей любовью.

Режиссер Юрий Томошевский, словно волшебник на балу у короля, приглашает вас в удивительную сказку. Он обещает, что каждый зритель сможет побывать в той волшебной стране, о которой мечтает. Однако волшебство всегда связано с тайной, и подробности этой истории остаются в секрете.

Что вас ждет на спектакле

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что зрителей ожидает увлекательное путешествие в сказку. «Золушка» — это не просто история о любви и надежде, это спектакль, который подарит вам волшебные моменты и незабываемые эмоции.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и фантазии. Спешите за билетами — их количество ограничено!

Режиссер
Юрий Томошевский
В ролях
Юрий Томошевский

