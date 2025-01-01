Меню
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Бродячая собачка 6+
Режиссер Роман Бокланов
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новая интерпретация классической сказки: «Золушка» в Театре Бродячая собачка

Сотни лет на Земле живет эта сказка. Каждая эпоха вносит в нее свои черты, но неизменно прекрасен королевский бал, бой часов всегда возвращает к реальности, а потерянная туфелька служит залогом любви и счастья.

Наша постановка «Золушка» — это не просто старая сказка на новый лад. Здесь мы стремимся к свежести и новизне, сохраняя при этом дух оригинала. В глубинах старого дома играющие дети находят забытых кукол и оживляют их. Проживая вместе с ними жизнь сказочных персонажей, они ищут ответы на главные вопросы жизни.

Волшебство детской игры

Из детской игры рождается волшебная сказка, открывающая как детям, так и зрителям истоки настоящего чуда — любви, силы духа и веры в лучшее. История любви Золушки и принца становится близкой и значимой, а преодоление препятствий служит источником мощной созидающей силы.

Слияние старого и нового

В нашей «Золушке» старое и новое переплетаются, создавая сказку, в которой можно жить, верить, любить и творить добро. Мы приглашаем вас стать частью этого волшебства и насладиться незабываемым спектаклем, который затронет сердца всех зрителей.

Не упустите возможность увидеть новую интерпретацию классической истории, которая вдохновляет и обогащает!

Расписание

Фотографии

