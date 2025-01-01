Спектакль «Золушка» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на спектакль «Золушка», который пройдет на сцене театра «Треплев-центр». Погрузитесь в атмосферу, где вас ждут музыка, танцы и песни, яркие костюмы и впечатляющая игра актёров.

Праздничная атмосфера для всей семьи

Спектакль обещает два часа волшебства и радости в компании любимых сказочных героев. Уютный зрительный зал с мягкими креслами и атмосферой тепла позволит вам и вашему ребенку насладиться шоу в полной мере.

Удобное месторасположение

Театр «Треплев-центр» находится всего в трех минутах пешком от метро «Горьковская», напротив театра «Балтийский дом». Зрительный зал вмещает 200 зрителей, а его продуманная акустика позволяет слышать и видеть все, что происходит на сцене, с любого места.

Интерьер и история театра

Художественный руководитель Алексей Козлов делится: «Мы создавали это пространство с любовью, чтобы установить близкое и доверительное отношение между актёрами и зрителями. Это бывший павильон звукозаписи «Ленфильма», и здесь прекрасная акустика, позволяющая актёрам говорить шепотом». В фойе театра вы сможете увидеть раритеты кинопрошлого, что добавляет особый шарм этому месту.