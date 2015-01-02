Яркая музыкальная сказка «Золушка» Новошахтинского драматического театра

Кто не знает историю о Золушке? Эта сказка знакома каждому с детства. Однако уникальную интерпретацию сказания, созданную режиссером Ксенией Торской вместе с артистами Новошахтинского драматического театра, можно увидеть только на сцене. Спектакль «Золушка», основанный на пьесе Татьяны Габбе «Хрустальный башмачок», обещает стать настоящим праздником для зрителей.

Увлекательный мир сказки

Ксения Торская привнесла в классическую историю множество ярких деталей, сделав спектакль озорным и увлекательным. На сцене королевства царят веселые и любопытные Мыши, злые сестры предстают смешными и нелепыми, а Король, казалось бы, живет под каблуком у Королевы.

Музыка и юмор

Танцы и песни в исполнении артистов гармонично переплетаются с остроумными шутками. В этом спектакле богатые костюмы и высокие прически не всегда соответствуют уму персонажей, что добавляет комизма. Принц умеет любить сердцем, а Золушка, даже в поношенной холщовой рубахе, выглядит как настоящая Принцесса.

Дух Чуда

Особая атмосфера и дух Чуда витает над всем происходящим на сцене. Это Чудо, в которое верят все, независимо от возраста. Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю в исполнении талантливых артистов!

Спектакль «Золушка» — это не просто сказка, а яркое шоу, которое запомнится каждому зрителю. Приходите и погружайтесь в мир волшебства!