Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Золушка
Билеты от 900₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Вернадского 13 6+
Режиссер Елена Громова
Продолжительность 1 час 55 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Сказка о том, как превратиться в настоящую принцессу

Каждому из нас с детства знакома эта сказка о девочке-замарашке, которая стала принцессой в награду за свое терпение, трудолюбие и кротость. Эта история веками вдохновляет бродячих актеров, а также легла в основу знаменитой сказки Шарля Перро.

Современная интерпретация этой классической истории была предложена выдающимся сказочником Евгением Шварцем. В его версии автор иронично относится к своим героям: король то и дело отказывается от престола по пустякам, лесничий боится своей жены с ядовитым характером, а Золушка утверждает, что «очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь». Она мечтает о том, чтобы люди узнали, какова она на самом деле.

Несмотря на ироничные нотки, эта история не обманывает ожиданий. Все персонажи находятся на своих местах, а скромная замарашка с «золотым сердечком» как никто заслужила счастье.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль включает в себя элементы театрализованного представления, которые делают его уникальным.
  • В постановке используются яркие костюмы и оригинальные музыкальные композиции, которые погружают зрителей в волшебный мир сказки.
  • Режиссер проекта известен своими работами в театре и на телевидении, что гарантирует высокое качество исполнения.

Не упустите возможность увидеть эту великолепную интерпретацию классической сказки, которая вновь напомнит о важности терпения и веры в себя!

Купить билет на спектакль Золушка

Помощь с билетами
Ноябрь
1 ноября суббота
12:00
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
от 900 ₽
16:00
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
от 900 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка

В ближайшие дни

Скоморох Памфалон
16+
Драма
Скоморох Памфалон
18 октября в 15:00 Центр драматургии и режиссуры на Поварской
от 6000 ₽
Ночь нежна
18+
Драма
Ночь нежна
5 декабря в 19:00 Театр на Малой Ордынке
от 1000 ₽
Тартюф
12+
Драма
Тартюф
28 декабря в 19:00 Театр им. Пушкина
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше