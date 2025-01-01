Золушка с песочной анимацией: Квартет Мелодион

Золушка: волшебная сказка в музыке и песке

Уважаемые зрители! Событие перенесено с 23 марта 2024 года. Билеты действительны.

Струнный квартет «Мелодион» под художественным руководством Натальи Тупиковой-Мороз представит одну из самых известных сказок Шарля Перро – «Золушка». Это уникальный проект объединит слово, музыку и песок, чтобы подарить маленьким зрителям совершенно новый опыт восприятия волшебной истории.

Музыка и визуальный ряд

На сцене будут сменяться музыкальные образы и песочные картины. Зрители увидят светящиеся декорации и смогут насладиться игровым чтением, что создаст эффект полного погружения в сказку. Программа будет включать лучшие произведения мировой классической музыки, в том числе сочинения И.С. Баха, Чайковского, Прокофьева и Бородина.

Волшебство сказки для всех

Песочные картины, оживающие на большом экране лишь на мгновения, оставят незабвенное впечатление. Этот проект, раскрывающий таинство сказки в слове, музыке и песке, будет интересен как детям, так и взрослым. Дети любят тайны, и «Золушка» станет для них настоящим открытием, которое навсегда останется в их юных сердцах.

Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.