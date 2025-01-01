Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Золушка. Новогодний бал. Музыкальная сказка с песочной анимацией
Билеты от 1000₽
Киноафиша Золушка. Новогодний бал. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Спектакль Золушка. Новогодний бал. Музыкальная сказка с песочной анимацией

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новогодний бал Золушки: волшебство на сцене Соборной палаты

Сказка Шарля Перо «Золушка» покорила сердца миллионов. Она по-прежнему востребована как у детей, так и у взрослых, ведь каждый из нас помнит детские мечты об этом волшебном мгновении. В преддверии Нового года мы приглашаем вас в Соборную палату на Новый год, который наполнен атмосферой праздника и сказочного волшебства.

Сказочное шоу с праздничным настроением

Концерт «Золушка» — это не просто шоу. Это настоящее искусство, объединяющее семейные традиции и современные элементы. Уникальная атмосфера праздника создаётся сочетанием живой музыки, мастерства анимации и таланта артистов. Каждый момент шоу наполнится яркими красками и удивительными событиями, которые обязательно запомнятся, особенно маленьким зрителям.

Волшебные превращения на ваших глазах

Под звуки сказочных мелодий Чайковского на сцене появится добрая фея. Увидьте, как тыква превращается в золочёную карету, а шесть мышей становятся грациозными конями. Золушка, облачённая в изысканное платье, заворожит всех своим незабываемым вокалом и элегантностью.

Яркие костюмы и театральный элемент

Яркие костюмы актеров, словно воскрешая персонажей сказки, добавят театрализованного волшебства, преображая концерт в настоящее зрелище. Искренность и энергия артистов наполнят зал позитивом и заставят забыть рутину, вновь открывая двери в мир чудес.

Финал с волшебством и надеждой

Неожиданно на балу появится Дед Мороз, символ доброты и благополучия, который завершит вечер с пожеланием счастья в новом году. Сказочный бал у принца никого не оставит равнодушным и подарит вам ощущение праздника, которое останется в вашем сердце надолго.

Купить билет на спектакль Золушка. Новогодний бал. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
13:00
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Я, бабушка, Илико и Илларион
12+
Комедия Драма Танцевальный Музыка Моноспектакль
Я, бабушка, Илико и Илларион
22 декабря в 19:00 Театр на Цветном
от 2000 ₽
Номер 13
16+
Комедия
Номер 13
4 марта в 19:00 ДК им. Зуева
от 2000 ₽
Новогодние посиделки с Ёжиком и Медвежонком
Детские елки Детский
Новогодние посиделки с Ёжиком и Медвежонком
5 января в 12:00 Театр Мира
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше