Золушка. Новогодние сказки для всей семьи с органом
Билеты от 800₽
0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте

Музыкальная сказка "Золушка": волшебство и чудеса на сцене

Добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро приглашает зрителей в мир чудес и настоящего волшебства. Это интерактивная история о любви и верности мечте, которая понравится как детям, так и взрослым.

Наши бабушки и дедушки обожали советский фильм «Золушка» по пьесе Евгения Шварца с несравненной Яниной Жеймо в главной роли. Но чем же удивит новая «Золушка» сегодняшних ребят, живущих в эпоху высоких скоростей и ярких комиксов? Смелой фантазией, энергией и динамикой!

Интерактивный спектакль

Каждый юный зритель сможет стать участником сказки. Здесь тыква превращается в карету, а на балу можно станцевать под чарующие звуки арфы и органа. Это волшебство в сочетании с позитивным посланием — добро всегда победит зло, и никакие богатства мира не сравнятся с красотой человеческой души.

Музыкальная программа

В программе звучат классические произведения:

  • К. Свобода — Тема из к/ф «Три орешка для Золушки»
  • И.С. Бах — Сицилиана
  • Л. Боэльман — Менуэт
  • Г.Ф. Гендель — Концерт си-бемоль мажор, op.4 №6
  • И.С. Бах — Менуэт из Оркестровой сюиты
  • Т. Дюбуа«Fiat Lux»
  • И.С. Бах«Шутка» из Оркестровой сюиты
  • А. Вивальди — Концерт «Осень», III ч.
  • Э. Григ — Норвежский танец
  • В. А. Моцарт — Маленькая ночная серенада
  • С. Прокофьев«Бой часов»
  • Г. Форе — Павана

Обращаем внимание, что программа возможна изменения.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Нина Лиманская (флейта)
  • Айдана Карашева (арфа)
  • Тамара Егорова (скрипка)
  • Ольга Кемова (орган)
  • Ольга Бекетова (художественное слово)

Время и место проведения

Продолжительность концерта — 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Январь
25 января воскресенье
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽

