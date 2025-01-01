Золушка. Новогодние сказки для всей семьи с органом

Музыкальная сказка "Золушка": волшебство и чудеса на сцене

Добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро приглашает зрителей в мир чудес и настоящего волшебства. Это интерактивная история о любви и верности мечте, которая понравится как детям, так и взрослым.

Наши бабушки и дедушки обожали советский фильм «Золушка» по пьесе Евгения Шварца с несравненной Яниной Жеймо в главной роли. Но чем же удивит новая «Золушка» сегодняшних ребят, живущих в эпоху высоких скоростей и ярких комиксов? Смелой фантазией, энергией и динамикой!

Интерактивный спектакль

Каждый юный зритель сможет стать участником сказки. Здесь тыква превращается в карету, а на балу можно станцевать под чарующие звуки арфы и органа. Это волшебство в сочетании с позитивным посланием — добро всегда победит зло, и никакие богатства мира не сравнятся с красотой человеческой души.

Музыкальная программа

В программе звучат классические произведения:

К. Свобода — Тема из к/ф «Три орешка для Золушки»

— Тема из к/ф И.С. Бах — Сицилиана

— Сицилиана Л. Боэльман — Менуэт

— Менуэт Г.Ф. Гендель — Концерт си-бемоль мажор, op.4 №6

— Концерт си-бемоль мажор, op.4 №6 И.С. Бах — Менуэт из Оркестровой сюиты

— Менуэт из Оркестровой сюиты Т. Дюбуа — «Fiat Lux»

— И.С. Бах — «Шутка» из Оркестровой сюиты

— из Оркестровой сюиты А. Вивальди — Концерт «Осень» , III ч.

— Концерт , III ч. Э. Григ — Норвежский танец

— Норвежский танец В. А. Моцарт — Маленькая ночная серенада

— Маленькая ночная серенада С. Прокофьев — «Бой часов»

— Г. Форе — Павана

Обращаем внимание, что программа возможна изменения.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Нина Лиманская (флейта)

Айдана Карашева (арфа)

Тамара Егорова (скрипка)

Ольга Кемова (орган)

Ольга Бекетова (художественное слово)

Время и место проведения

Продолжительность концерта — 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.