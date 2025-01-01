Золушка. Новогодние сказки для всей семьи с органом

Добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро приглашает зрителей в мир чудес и настоящего волшебства. Это интерактивная история о любви и верности мечте, которая понравится как детям, так и взрослым.
Наши бабушки и дедушки обожали советский фильм «Золушка» по пьесе Евгения Шварца с несравненной Яниной Жеймо в главной роли. Но чем же удивит новая «Золушка» сегодняшних ребят, живущих в эпоху высоких скоростей и ярких комиксов? Смелой фантазией, энергией и динамикой!
Каждый юный зритель сможет стать участником сказки. Здесь тыква превращается в карету, а на балу можно станцевать под чарующие звуки арфы и органа. Это волшебство в сочетании с позитивным посланием — добро всегда победит зло, и никакие богатства мира не сравнятся с красотой человеческой души.
Обращаем внимание, что программа возможна изменения.
Продолжительность концерта — 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.