Золушка. Новогодние сказки для всей семьи с органом
Билеты от 800₽
О концерте

Золушка: новогодняя сказка для всей семьи в Соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Золушка» в Англиканской церкви Святого Андрея. Это мероприятие станет незабываемым подарком для всей семьи в преддверии новогодних праздников.

Сказочная атмосфера

Событие обещает погрузить зрителей в мир волшебства и музыки. В программе концерта прозвучат известные мелодии, которые подарят каждому ощущение чуда. Не упустите шанс насладиться живым исполнением под звуки органа, который создаст неповторимую атмосферу.

Творческий подход

Наша команда подготовила особую версию классической сказки о Золушке. Каждый номер концерта будет сочетать элементы театра и музыки, что сделает выступление ярким и запоминающимся.

Почему стоит посетить?

Концерт «Золушка» станет отличной возможностью провести время с родными и близкими. Он познакомит детей с миром искусства и волшебства, а также создаст праздничное настроение. Сердца зрителей согреет музыка, а сюжет и яркие образы порадуют как маленьких, так и взрослых зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события — приходите и наслаждайтесь настоящим искусством!

Январь
25 января воскресенье
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽

