Презентация нового альбома группы «Золотые Зубы»

7 ноября в клубе TagoMago в Нижнем Новгороде пройдет долгожданная презентация нового альбома группы «Золотые Зубы». Эта тольяттинская формация известна своим уникальным подходом к созданию поп-песен, сочетая интонации в стиле «сиротский шансон» с разнообразием музыкальных стилей, напоминающим меню в ресторане средней руки.

Успехи и новшества

После выпуска альбома в жанре Post-hardcore и ряда синглов «Золотые Зубы» получили множество восторженных рецензий и заполнили клубы до отказа. Впереди у группы насыщенное фестивальное лето и работа над новым материалом.

Что ожидать на концерте?

Какие именно новинки приготовила группа – пока остается секретом. Однако известно, что зрителей ждут флекс и грусть, абстрактный хип-хоп и гитарный драйв, а также как старые, так и абсолютно новые песни.

Не пропустите!

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