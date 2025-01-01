Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золотые зубы
Киноафиша Золотые зубы

Золотые зубы

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома группы «Золотые Зубы»

7 ноября в клубе TagoMago в Нижнем Новгороде пройдет долгожданная презентация нового альбома группы «Золотые Зубы». Эта тольяттинская формация известна своим уникальным подходом к созданию поп-песен, сочетая интонации в стиле «сиротский шансон» с разнообразием музыкальных стилей, напоминающим меню в ресторане средней руки.

Успехи и новшества

После выпуска альбома в жанре Post-hardcore и ряда синглов «Золотые Зубы» получили множество восторженных рецензий и заполнили клубы до отказа. Впереди у группы насыщенное фестивальное лето и работа над новым материалом.

Что ожидать на концерте?

Какие именно новинки приготовила группа – пока остается секретом. Однако известно, что зрителей ждут флекс и грусть, абстрактный хип-хоп и гитарный драйв, а также как старые, так и абсолютно новые песни.

Не пропустите!

Следите за новостями и новинками группы на стриминговых площадках. Приходите на концерт, чтобы стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 7 ноября
Пространство Tago Mago Нижний Новгород, Красная Слобода, 9
20:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Stand Up города
18+
Юмор
Stand Up города
25 июля в 19:30 Кинофактура
от 650 ₽
Гудтаймс. Презентация нового альбома и все хиты
18+
Рок
Гудтаймс. Презентация нового альбома и все хиты
2 ноября в 19:00 Milo Concert Hall
от 1800 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
30 ноября в 15:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше