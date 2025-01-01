Золотые хиты Сан-Ремо. Концерт на корабле

Золотые хиты Сан-Ремо на корабле на Москве-реке

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Золотые хиты Сан-Ремо на корабле», который пройдет на самом большом прогулочном теплоходе в России! В программе мероприятия вы услышите самые популярные песни звёзд знаменитого итальянского фестиваля, такие как:

Клаудио Вилла

Адриано Челентано

Аль Бано

Эрос Рамаззоти

Тото Кутуньо

Мина

Хиты, которые прозвучат на концерте:

«Felicita»

«Vivo Per Lei»

«Soli»

«Mamma Maria»

Незабываемая атмосфера

Смотрите на красивые виды Москвы и Москвы-реки под романтическим небом, которое подарит вам незабываемые впечатления. Концерт пройдет на закрытой палубе теплохода, что гарантирует комфорт независимо от погоды. Зрители смогут уютно расположиться за столиками, а также насладиться работой бара и кухни с обслуживанием на месте.

Продолжительность и программа

Концерт продлится один час тридцать минут с антрактом. Общее время мероприятия составит три часа: один час тридцать минут концерт + прогулка. Не упустите возможность танцевать под любимые хиты!

Добро пожаловать на борт! Окунитесь в мир итальянской музыки и наслаждайтесь атмосферой незабываемого вечера.