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Золотые хиты Сан-Ремо. Концерт на корабле
Билеты от 2000₽
Киноафиша Золотые хиты Сан-Ремо. Концерт на корабле

Золотые хиты Сан-Ремо. Концерт на корабле

Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Золотые хиты Сан-Ремо на корабле на Москве-реке

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Золотые хиты Сан-Ремо на корабле», который пройдет на самом большом прогулочном теплоходе в России! В программе мероприятия вы услышите самые популярные песни звёзд знаменитого итальянского фестиваля, такие как:

  • Клаудио Вилла
  • Адриано Челентано
  • Аль Бано
  • Эрос Рамаззоти
  • Тото Кутуньо
  • Мина

Хиты, которые прозвучат на концерте:

  • «Felicita»
  • «Vivo Per Lei»
  • «Soli»
  • «Mamma Maria»

Незабываемая атмосфера

Смотрите на красивые виды Москвы и Москвы-реки под романтическим небом, которое подарит вам незабываемые впечатления. Концерт пройдет на закрытой палубе теплохода, что гарантирует комфорт независимо от погоды. Зрители смогут уютно расположиться за столиками, а также насладиться работой бара и кухни с обслуживанием на месте.

Продолжительность и программа

Концерт продлится один час тридцать минут с антрактом. Общее время мероприятия составит три часа: один час тридцать минут концерт + прогулка. Не упустите возможность танцевать под любимые хиты!

Добро пожаловать на борт! Окунитесь в мир итальянской музыки и наслаждайтесь атмосферой незабываемого вечера.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
23 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
6 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
24 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽

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