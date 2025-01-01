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Золотые хиты мирового джаза. Гершвин. Миллер. Эллингтон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Золотые хиты мирового джаза. Гершвин. Миллер. Эллингтон

Золотые хиты мирового джаза. Гершвин. Миллер. Эллингтон

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Золотые хиты мирового джаза с Большим Джазовым Оркестром

Приглашаем вас на концерт «Золотые хиты мирового джаза с Большим Джазовым Оркестром», который пройдет под управлением талантливого дирижера и солиста Петра Востокова. В программе прозвучат самые знаменитые сочинения великих композиторов джаза, таких как Гленн Миллер, Дюк Эллингтон и Джордж Гершвин.

Уникальная атмосфера свинга

Большой Джазовый Оркестр воссоздает атмосферу золотой эпохи джаза: время свинга, танцевальных залов и непрерывного веселья. Используя оригинальные партитуры и старинные инструменты, коллектив предлагает уникальные программы, посвященные «выдающимся гигантам» оркестрового джаза различных эпох. В репертуаре – от свит-джаза 20-х годов до роковых ритмов конца 60-х, включая творения таких мастеров, как Бадди Рич и Тито Пуэнте.

История и достижения оркестра

Большой Джазовый Оркестр был создан в 2010 году певицей Дарьей Антоновой и трубачом Петром Востоковым. Дебют коллектива состоялся в Центральном Доме Журналиста, а уже через несколько месяцев оркестр получил Гран-при на международном конкурсе «Усадьба-Джаз» и стал лауреатом первого международного джазового фестиваля «Гнесин-Джаз».

С 2012 года оркестр является резидентом известного джаз-клуба «Эссе» и активно выступает на различных фестивалях, таких как «Триумф Джаза», «Джаз в саду Эрмитаж» и «Koktebel Jazz Party». Коллектив также гастролирует по всей стране и выступает в престижных залах, включая Большой зал Московской Консерватории и Светлановский зал Международного Дома Музыки.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и погрузиться в атмосферу джаза. Концерт «Золотые хиты мирового джаза с Большим Джазовым Оркестром» обещает стать незабываемым событием для всех любителей этой великолепной музыкальной традиции!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:30 от 1000 ₽

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