Золотые хиты Грэмми 70-80-х от звёзд джаза на открытой панорамной крыше
О концерте/спектакле

Ностальгия по жарким летам 80-х: Концерт Jazz Reflection на крыше Roofevents

Жаркий Лос-Анджелес 80-х: звёзды в блестящих платьях, песни Майкла Джексона и Уитни Хьюстон в чартах. Все это создает атмосферу беззаботного лета, которую вы сможете ощутить на концерте Jazz Reflection. Приглашаем вас на волшебное музыкальное путешествие, о котором мечтают многие!

Уникальная атмосфера

Перенеситесь на роскошную крышу Roofevents, где создается неповторимое настроение спокойствия и веселья. Здесь вам предложат изысканные наряды, головокружительные коктейли и виртуозный джаз. Этот вечер станет настоящей вечеринкой после вручения Грэмми.

Звучание, которое запомнится

Погрузитесь в мир джазовых и соул-хитов: вы увидите триумфы «Simply the Best», «Billie Jean», а также сможете потанцевать под «I Wanna Dance With Somebody». Чувство свободы, олицетворённое в «Ain't Nobody», станет неизменным спутником этой незабываемой ночи. Это определенно будет «Hot Stuff»!

Непревзойдённый вид и теплота вечера

На высоте птичьего полёта вам откроется завораживающий панорамный вид на старую Москву. Вечерние огни и историческая архитектура создадут уникальный фон для вашего незабываемого опыта. Во время концерта вас ждут свечи, цветы и гирлянды, а в баре — восхитительные напитки и закуски.

Тепло и комфорт

Если ваше сердце еще не оттаяло под столичным солнцем, вам помогут мягкие пледы и гостеприимство Roofevents. Бэнд Jazz Reflection подарит вам джаз, который отражает чувства, наполняя пространство романтикой, свободой и страстью. Присоединяйтесь к нам, чтобы стать частью этого волшебного вечера!

22 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3800 ₽
31 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:00 от 3800 ₽
18 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3800 ₽
20 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3800 ₽

