Золотые хиты Белоруссии. Малиновки заслышав голосок

Музыкальный проект «Имена на все времена» приглашает вас на уникальный концерт, который состоится 1 ноября 2025 года в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Этот вечер обещает стать настоящим фейерверком золотых хитов белорусской эстрады.
Название праздничного концерта «Малиновки заслышав голосок» взято из знаменитой песни, и именно она откроет программу, в которой прозвучат хиты 70-90-х годов. Вы сможете насладиться любимыми мелодиями, такими как:
Концерт представит Андрей Усанов и группа «Белая Русь», а также примет участие легендарный композитор и народный артист Белоруссии Эдуард Ханок. Творчество Усанова и «Белой Руси» хорошо известно москвичам, и их выступления в Зале Церковных Соборов всегда проходят с большим успехом.
Андрей Усанов – солист и создатель группы «Белая Русь». С 2008 года он был главным солистом Белорусского государственного ансамбля «Песняры», с которым объездил всю Беларусь и множество городов России. Его голос заслуженно называют «золотым голосом Беларуси».
Эдуард Ханок – настоящая легенда белорусской песни. Его произведения на протяжении десятилетий составляют золотой фонд эстрады и продолжают вдохновлять новые поколения слушателей.
Праздничный концерт «Малиновки заслышав голосок» станет отличным подарком для всех ценителей белорусской музыки. Приходите и окунитесь в атмосферу добрых песен и незабываемых мелодий!