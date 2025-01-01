Золотые хиты Белоруссии. Малиновки заслышав голосок

Золотые хиты Белоруссии в Зале Церковных Соборов

Музыкальный проект «Имена на все времена» приглашает вас на уникальный концерт, который состоится 1 ноября 2025 года в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Этот вечер обещает стать настоящим фейерверком золотых хитов белорусской эстрады.

Программа вечера

Название праздничного концерта «Малиновки заслышав голосок» взято из знаменитой песни, и именно она откроет программу, в которой прозвучат хиты 70-90-х годов. Вы сможете насладиться любимыми мелодиями, такими как:

«Завируха»

«Я у бабушки живу»

«То ли еще будет»

«Купалинка»

«Беловежская пуща»

«А я лягу-прилягу»

«За полчаса до весны»

«Алеся»

«Александрина»

«Колодец»

«Бывайте здоровы»

«Зорька алая»

«Ты моя надежда»

«Наши любимые»

«Коляда»

«Косил Ясь конюшину»

«Вераника»

«Ручники»

«Вологда»

«Молодость моя Белоруссия»

«Мой родный кут»

Исполнители

Концерт представит Андрей Усанов и группа «Белая Русь», а также примет участие легендарный композитор и народный артист Белоруссии Эдуард Ханок. Творчество Усанова и «Белой Руси» хорошо известно москвичам, и их выступления в Зале Церковных Соборов всегда проходят с большим успехом.

Знакомьтесь с Андреем Усановым

Андрей Усанов – солист и создатель группы «Белая Русь». С 2008 года он был главным солистом Белорусского государственного ансамбля «Песняры», с которым объездил всю Беларусь и множество городов России. Его голос заслуженно называют «золотым голосом Беларуси».

Легенда белорусской музыки

Эдуард Ханок – настоящая легенда белорусской песни. Его произведения на протяжении десятилетий составляют золотой фонд эстрады и продолжают вдохновлять новые поколения слушателей.

Не упустите шанс!

Праздничный концерт «Малиновки заслышав голосок» станет отличным подарком для всех ценителей белорусской музыки. Приходите и окунитесь в атмосферу добрых песен и незабываемых мелодий!