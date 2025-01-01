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Золотые хиты Белоруссии. Малиновки заслышав голосок
Билеты от 700₽
Киноафиша Золотые хиты Белоруссии. Малиновки заслышав голосок

Золотые хиты Белоруссии. Малиновки заслышав голосок

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Золотые хиты Белоруссии в Зале Церковных Соборов

Музыкальный проект «Имена на все времена» приглашает вас на уникальный концерт, который состоится 1 ноября 2025 года в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Этот вечер обещает стать настоящим фейерверком золотых хитов белорусской эстрады.

Программа вечера

Название праздничного концерта «Малиновки заслышав голосок» взято из знаменитой песни, и именно она откроет программу, в которой прозвучат хиты 70-90-х годов. Вы сможете насладиться любимыми мелодиями, такими как:

  • «Завируха»
  • «Я у бабушки живу»
  • «То ли еще будет»
  • «Купалинка»
  • «Беловежская пуща»
  • «А я лягу-прилягу»
  • «За полчаса до весны»
  • «Алеся»
  • «Александрина»
  • «Колодец»
  • «Бывайте здоровы»
  • «Зорька алая»
  • «Ты моя надежда»
  • «Наши любимые»
  • «Коляда»
  • «Косил Ясь конюшину»
  • «Вераника»
  • «Ручники»
  • «Вологда»
  • «Молодость моя Белоруссия»
  • «Мой родный кут»

Исполнители

Концерт представит Андрей Усанов и группа «Белая Русь», а также примет участие легендарный композитор и народный артист Белоруссии Эдуард Ханок. Творчество Усанова и «Белой Руси» хорошо известно москвичам, и их выступления в Зале Церковных Соборов всегда проходят с большим успехом.

Знакомьтесь с Андреем Усановым

Андрей Усанов – солист и создатель группы «Белая Русь». С 2008 года он был главным солистом Белорусского государственного ансамбля «Песняры», с которым объездил всю Беларусь и множество городов России. Его голос заслуженно называют «золотым голосом Беларуси».

Легенда белорусской музыки

Эдуард Ханок – настоящая легенда белорусской песни. Его произведения на протяжении десятилетий составляют золотой фонд эстрады и продолжают вдохновлять новые поколения слушателей.

Не упустите шанс!

Праздничный концерт «Малиновки заслышав голосок» станет отличным подарком для всех ценителей белорусской музыки. Приходите и окунитесь в атмосферу добрых песен и незабываемых мелодий!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 700 ₽

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