Золотые хиты 90-х и 2000-х. Тотал, Турбомода, ex. Премьер Министр и другие

Золотые хиты 90-х и 2000-х. Большой концерт в Краснодаре

Приглашаем вас на концерт «Золотые хиты»! Легендарные группы 90-х и 2000-х создадут незабываемую атмосферу и вернут вас в эпоху популярных мелодий.

Артисты вечера

На сцене выступят настоящие звезды:

Total/Cherkunova : насладитесь хитами «Бьет по глазам», «Адреналин», «Уходим на закат» и многими другими.

: насладитесь хитами «Бьет по глазам», «Адреналин», «Уходим на закат» и многими другими. Турбомода : в исполнении золотого голоса Евгения Холмского прозвучат «Турболюбовь», «Школа», «Песенка» и другие фавориты.

: в исполнении золотого голоса Евгения Холмского прозвучат «Турболюбовь», «Школа», «Песенка» и другие фавориты. ex. Премьер Министр: с экс-солистом Василием Киреевым вы услышите «Два бриллианта», «Наташка», «Ай-я-яй» и другие хиты, ставшие классикой.

Ведущая концерта

Бессменная певица IsaBelle EN (г. Москва) представит свои прославленные композиции, такие как «No stress» и «Sweet dreams».

Продолжительность

Концерт продлится 2 часа, и обещает быть полным ярких эмоций и ностальгии.

Это не просто концерт — это возможность вернуться в молодость и провести время под зажигательные ритмы.

*Организатор вправе менять и заменять состав артистов!

Организатор концерта — Московский продюсерский центр «Арена».