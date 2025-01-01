Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте/спектакле
Билеты от 1000₽
Киноафиша
Золотые хиты 80–90
Золотые хиты 80–90
16+
поп
Возраст
16+
Билеты от 1000₽
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт
Расписание
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
20 декабря
Останкино
Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00
от 1000 ₽
3 января
Останкино
Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00
от 1000 ₽
В ближайшие дни
18+
Джаз
Трибьют Фрэнку Синатре. Дмитрий Носков
21 сентября в 20:00
Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
16 ноября в 19:00
Театр им. Булгакова
Билеты
16+
Электронная музыка
Иван Курочкин
9 августа в 20:00
Урбан
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Музыкальные летние фестивали в Москве
Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667