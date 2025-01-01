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Золотые хиты 80–90
Билеты от 1000₽
Киноафиша Золотые хиты 80–90

Золотые хиты 80–90

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Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00 от 1000 ₽
3 января
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Трибьют Фрэнку Синатре. Дмитрий Носков
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Джаз
Трибьют Фрэнку Синатре. Дмитрий Носков
21 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
16 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Иван Курочкин
16+
Электронная музыка
Иван Курочкин
9 августа в 20:00 Урбан
от 2000 ₽
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