Золотые хиты 80-90 на корабле

Концерт на теплоходе: Романтика и Музыка на Москве реке

На теплоходе River Palace (Причал Национальный центр Россия) пройдет уникальный концерт, в программе которого — хиты советской и мировой эстрады. Зрителей порадуют выступления таких артистов, как Екатерина Французова, Элина Шатская и Михаил Зыков. Ведущий вечера — Максим Ратинер. Музыкальное сопровождение обеспечит Инструментальный ансамбль Центра развития культуры под руководством Алексея Шатского.

Хотите провести вечер в романтической обстановке с панорамными видами на достопримечательности Москвы? Ресторан на теплоходе — это идеальное решение! Здесь можно насладиться изысканным ужином, а также живой музыкой с потрясающим видом на город.

Панорамные окна открывают завораживающие виды на Кремль, Храм Христа Спасителя и другие шедевры архитектуры. С верхней палубы открывается широкий обзор — идеальное место для фотографий и романтических мгновений.

Незабываемая атмосфера живой музыки

Насладитесь живыми выступлениями под мерцающие огни столицы. Это прекрасный вариант для романтического свидания, празднования годовщины или просто приятного вечера в кругу друзей.

Звучит музыка, которая запомнится навсегда

В программе концерта — хиты, знакомые каждому. Исполняться будут произведения великих артистов, таких как:

Муслим Магомаев

Иосиф Кобзон

Валентина Толкунова

ABBA

Scorpions

Whitney Houston

Adriano Celentano

Ricchi e Poveri

Boney M.

Enrique Iglesias

Al Bano и Romina Power

Артисты вечера

Екатерина Французова — вокал

Элина Шатская — вокал

Михаил Зыков — вокал

Владислав Шавров — вокал

Григорий Голицын — вокал

Богдан Хамперов — вокал

Ведущий концерта — Максим Ратинер

Музыкальное сопровождение — Инструментальный ансамбль Центра развития культуры.

Музыкальный руководитель — Алексей Шатский.