Золотые хиты 80-90 на корабле
Киноафиша Золотые хиты 80-90 на корабле

Золотые хиты 80-90 на корабле

16+
О концерте

Концерт на теплоходе: Романтика и Музыка на Москве реке

На теплоходе River Palace (Причал Национальный центр Россия) пройдет уникальный концерт, в программе которого — хиты советской и мировой эстрады. Зрителей порадуют выступления таких артистов, как Екатерина Французова, Элина Шатская и Михаил Зыков. Ведущий вечера — Максим Ратинер. Музыкальное сопровождение обеспечит Инструментальный ансамбль Центра развития культуры под руководством Алексея Шатского.

Идеальное место для особенного вечера

Хотите провести вечер в романтической обстановке с панорамными видами на достопримечательности Москвы? Ресторан на теплоходе — это идеальное решение! Здесь можно насладиться изысканным ужином, а также живой музыкой с потрясающим видом на город.

Наш ресторан на теплоходе предлагает уникальную атмосферу. Панорамные окна открывают завораживающие виды на Кремль, Храм Христа Спасителя и другие шедевры архитектуры. С верхней палубы открывается широкий обзор — идеальное место для фотографий и романтических мгновений.

Незабываемая атмосфера живой музыки

Насладитесь живыми выступлениями под мерцающие огни столицы. Это прекрасный вариант для романтического свидания, празднования годовщины или просто приятного вечера в кругу друзей.

  • Эксклюзивные мероприятия: уникальные концерты и тематические вечера.
  • Изысканная кухня: гастрономические шедевры от шеф-повара.
  • Панорамные виды: Москва с воды — это нечто особенное!
  • Незабываемая атмосфера: сочетание романтики, музыки и красоты.

Не упустите шанс испытать незабываемые впечатления! Концерт на корабле в Москве — это не просто ужин, а настоящее приключение. Бронируйте столики заранее, чтобы гарантировать себе лучшие места с видом на достопримечательности столицы!

Звучит музыка, которая запомнится навсегда

В программе концерта — хиты, знакомые каждому. Исполняться будут произведения великих артистов, таких как:

  • Муслим Магомаев
  • Иосиф Кобзон
  • Валентина Толкунова
  • ABBA
  • Scorpions
  • Whitney Houston
  • Adriano Celentano
  • Ricchi e Poveri
  • Boney M.
  • Enrique Iglesias
  • Al Bano и Romina Power

Артисты вечера

  • Екатерина Французова — вокал
  • Элина Шатская — вокал
  • Михаил Зыков — вокал
  • Владислав Шавров — вокал
  • Григорий Голицын — вокал
  • Богдан Хамперов — вокал
  • Ведущий концерта — Максим Ратинер

Музыкальное сопровождение — Инструментальный ансамбль Центра развития культуры.

Музыкальный руководитель — Алексей Шатский.

Июнь
Июль
7 июня воскресенье
19:00
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
от 2000 ₽
14 июня воскресенье
19:00
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
от 2000 ₽
21 июня воскресенье
19:00
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
от 1500 ₽
28 июня воскресенье
19:00
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
от 2000 ₽
9 июля четверг
19:00
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
от 2000 ₽
29 июля среда
19:00
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
от 2000 ₽

