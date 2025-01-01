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Золотой век советского кино. Свиридов. Дунаевский. Рыбников. Зацепин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Золотой век советского кино. Свиридов. Дунаевский. Рыбников. Зацепин

Золотой век советского кино. Свиридов. Дунаевский. Рыбников. Зацепин

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт «Золотой век советского кино» — неповторимое музыкальное путешествие

22 октября в Зале Церковных соборов пройдет долгожданный концерт «Золотой век советского кино», который обещает стать ярким событием театрального сезона. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Константина Чудовского прозвучат мелодии, знакомые многим с детства.

Программа концерта

В программе концерта представлены знаменитые произведения, написанные для кинофильмов, театральных спектаклей и балетов. Вы услышите:

  • И. Дунаевский - Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»
  • М. Таривердиев - Музыка к кинофильму «Семнадцать мгновений весны»
  • Вальс из музыки к кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром!»
  • А. Петров - Вальс из музыки к кинофильму «Берегись автомобиля»
  • Г. Свиридов - Вальс и Романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»
  • Румба из музыки к кинофильму «Время, вперед!»
  • Д. Шостакович - Праздничная увертюра
  • Вальс из музыки к кинофильму «Первый эшелон»
  • А. Хачатурян - Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
  • В. Гаврилин - Фрагменты из музыки балета «Анюта»
  • С. Прокофьев - Вальс из музыки балета «Золушка» и фрагменты из «Ромео и Джульетта»
  • А. Зацепин - Музыка из кинофильмов Л. Гайдая

Неповторимая атмосфера праздника

Этот концерт — не только возможность насладиться шедеврами советской музыкальной культуры, но и погрузиться в атмосферу праздника и волшебства. Симфонический оркестр в исполнении любимых мелодий подарит зрителям незабываемые эмоции и воспоминания.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте «Золотой век советского кино»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

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