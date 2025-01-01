Золотой век советского кино. Свиридов. Дунаевский. Рыбников. Зацепин

Концерт «Золотой век советского кино» — неповторимое музыкальное путешествие
22 октября в Зале Церковных соборов пройдет долгожданный концерт «Золотой век советского кино», который обещает стать ярким событием театрального сезона. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Константина Чудовского прозвучат мелодии, знакомые многим с детства.
Программа концерта
В программе концерта представлены знаменитые произведения, написанные для кинофильмов, театральных спектаклей и балетов. Вы услышите:
- И. Дунаевский - Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»
- М. Таривердиев - Музыка к кинофильму «Семнадцать мгновений весны»
- Вальс из музыки к кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром!»
- А. Петров - Вальс из музыки к кинофильму «Берегись автомобиля»
- Г. Свиридов - Вальс и Романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»
- Румба из музыки к кинофильму «Время, вперед!»
- Д. Шостакович - Праздничная увертюра
- Вальс из музыки к кинофильму «Первый эшелон»
- А. Хачатурян - Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
- В. Гаврилин - Фрагменты из музыки балета «Анюта»
- С. Прокофьев - Вальс из музыки балета «Золушка» и фрагменты из «Ромео и Джульетта»
- А. Зацепин - Музыка из кинофильмов Л. Гайдая
Неповторимая атмосфера праздника
Этот концерт — не только возможность насладиться шедеврами советской музыкальной культуры, но и погрузиться в атмосферу праздника и волшебства. Симфонический оркестр в исполнении любимых мелодий подарит зрителям незабываемые эмоции и воспоминания.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте «Золотой век советского кино»!