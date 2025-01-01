Золотой век советского кино. Свиридов. Дунаевский. Рыбников. Зацепин

Концерт «Золотой век советского кино» — неповторимое музыкальное путешествие

22 октября в Зале Церковных соборов пройдет долгожданный концерт «Золотой век советского кино», который обещает стать ярким событием театрального сезона. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Константина Чудовского прозвучат мелодии, знакомые многим с детства.

Программа концерта

В программе концерта представлены знаменитые произведения, написанные для кинофильмов, театральных спектаклей и балетов. Вы услышите:

И. Дунаевский - Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»

М. Таривердиев - Музыка к кинофильму «Семнадцать мгновений весны»

Вальс из музыки к кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром!»

А. Петров - Вальс из музыки к кинофильму «Берегись автомобиля»

Г. Свиридов - Вальс и Романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»

Румба из музыки к кинофильму «Время, вперед!»

Д. Шостакович - Праздничная увертюра

Вальс из музыки к кинофильму «Первый эшелон»

А. Хачатурян - Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»

В. Гаврилин - Фрагменты из музыки балета «Анюта»

С. Прокофьев - Вальс из музыки балета «Золушка» и фрагменты из «Ромео и Джульетта»

А. Зацепин - Музыка из кинофильмов Л. Гайдая

Неповторимая атмосфера праздника

Этот концерт — не только возможность насладиться шедеврами советской музыкальной культуры, но и погрузиться в атмосферу праздника и волшебства. Симфонический оркестр в исполнении любимых мелодий подарит зрителям незабываемые эмоции и воспоминания.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте «Золотой век советского кино»!