Золотой век советского кино. Дунаевский. Таривердиев. Шостакович. Петров

Музыкальный вечер с симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки»

14 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится торжественный концерт, который порадует всех любителей музыки. Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки», под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина, исполнит знаковые произведения из кинофильмов, театральных спектаклей и балетов.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите:

Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта» — И. Дунаевский

Музыка из фильма «17 мгновений весны» — М. Таривердиев

Вальс из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» — М. Таривердиев

Вальс из фильма «Берегись автомобиля» — А. Петров

Вальс и Романс из «Метели» — Г. Свиридов

Румба из фильма «Время, вперед!» — Г. Свиридов

Вальс из Джазовой сюиты №2 — Д. Шостакович

Вальс из фильма «Первый эшелон» — Д. Шостакович

Вальс из драмы «Маскарад» — А. Хачатурян

Фрагменты из балета «Анюта» — В. Гаврилин

Вальсы из балетов «Золушка» и «Ромео и Джульетта» — С. Прокофьев

Музыка из фильмов о Шерлоке Холмсе — В. Дашкевич

Атмосфера праздника

Этот концерт — замечательная возможность насладиться знакомыми мелодиями, которые безусловно оставят яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу волшебства и праздника, когда каждая нота будет напоминать о любимых моментах из кино и театра.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!