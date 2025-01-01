Меню
Золотой век советского кино. Дунаевский. Таривердиев. Шостакович. Петров
Золотой век советского кино. Дунаевский. Таривердиев. Шостакович. Петров

Возраст 6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки»

14 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится торжественный концерт, который порадует всех любителей музыки. Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки», под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина, исполнит знаковые произведения из кинофильмов, театральных спектаклей и балетов.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите:

  • Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта» — И. Дунаевский
  • Музыка из фильма «17 мгновений весны» — М. Таривердиев
  • Вальс из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» — М. Таривердиев
  • Вальс из фильма «Берегись автомобиля» — А. Петров
  • Вальс и Романс из «Метели» — Г. Свиридов
  • Румба из фильма «Время, вперед!» — Г. Свиридов
  • Вальс из Джазовой сюиты №2 — Д. Шостакович
  • Вальс из фильма «Первый эшелон» — Д. Шостакович
  • Вальс из драмы «Маскарад» — А. Хачатурян
  • Фрагменты из балета «Анюта» — В. Гаврилин
  • Вальсы из балетов «Золушка» и «Ромео и Джульетта» — С. Прокофьев
  • Музыка из фильмов о Шерлоке Холмсе — В. Дашкевич

Атмосфера праздника

Этот концерт — замечательная возможность насладиться знакомыми мелодиями, которые безусловно оставят яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу волшебства и праздника, когда каждая нота будет напоминать о любимых моментах из кино и театра.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Расписание

14 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
14:00 от 1000 ₽

