Золотой век советского кино. Дунаевский. Таривердиев. Шостакович. Петров

Музыкальный вечер с симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки»
14 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится торжественный концерт, который порадует всех любителей музыки. Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки», под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина, исполнит знаковые произведения из кинофильмов, театральных спектаклей и балетов.
Музыкальная программа
В программе концерта вы услышите:
- Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта» — И. Дунаевский
- Музыка из фильма «17 мгновений весны» — М. Таривердиев
- Вальс из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» — М. Таривердиев
- Вальс из фильма «Берегись автомобиля» — А. Петров
- Вальс и Романс из «Метели» — Г. Свиридов
- Румба из фильма «Время, вперед!» — Г. Свиридов
- Вальс из Джазовой сюиты №2 — Д. Шостакович
- Вальс из фильма «Первый эшелон» — Д. Шостакович
- Вальс из драмы «Маскарад» — А. Хачатурян
- Фрагменты из балета «Анюта» — В. Гаврилин
- Вальсы из балетов «Золушка» и «Ромео и Джульетта» — С. Прокофьев
- Музыка из фильмов о Шерлоке Холмсе — В. Дашкевич
Атмосфера праздника
Этот концерт — замечательная возможность насладиться знакомыми мелодиями, которые безусловно оставят яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу волшебства и праздника, когда каждая нота будет напоминать о любимых моментах из кино и театра.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!