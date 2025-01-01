Золотой век советского кино. Дунаевский. Таривердиев. Шостакович. Петров

Концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия"

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета приглашает вас на незабываемый концерт, который пройдет под руководством дирижера Арифа Дадашева.

В программе вечера

В этот вечер зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, которые стали неотъемлемой частью отечественного кино. В программе:

И. Дунаевский – Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»

– Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта» М. Таривердиев – Музыка из кинофильма «17 мгновений весны»

– Музыка из кинофильма «17 мгновений весны» Э. Хачатурян – Вальс из драмы М. Лермонтова «Маскарад»

– Вальс из драмы М. Лермонтова «Маскарад» А. Петров – Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля»

– Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» Г. Свиридов – Вальс и Романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»

– Вальс и Романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Д. Шостакович – Праздничная увертюра

– Праздничная увертюра А. Хачатурян – Вальс из драмы М. Лермонтова «Маскарад»

– Вальс из драмы М. Лермонтова «Маскарад» В. Гаврилин – Фрагменты из музыки балета «Анюта»

– Фрагменты из музыки балета «Анюта» С. Прокофьев – Вальс из музыки балета «Золушка» и фрагменты из «Ромео и Джульетта»

Интересные факты

Многие из произведений, представленных в программе, стали символами целых эпох. Например, музыка из "17 мгновений весны" до сих пор вызывает ностальгию у зрителей, а вальсы из фильмов, таких как «Ирония судьбы, или С легким паром», остаются популярными на протяжении десятилетий.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением великолепной музыки, которая погрузит вас в атмосферу любимых фильмов и произведений.

Билеты уже в продаже. Ждем вас на этом музыкальном празднике!