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Золотой век советского кино. Дунаевский. Таривердиев. Шостакович. Петров
Билеты от 1500₽
Киноафиша Золотой век советского кино. Дунаевский. Таривердиев. Шостакович. Петров

Золотой век советского кино. Дунаевский. Таривердиев. Шостакович. Петров

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия"

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета приглашает вас на незабываемый концерт, который пройдет под руководством дирижера Арифа Дадашева.

В программе вечера

В этот вечер зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, которые стали неотъемлемой частью отечественного кино. В программе:

  • И. Дунаевский – Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»
  • М. Таривердиев – Музыка из кинофильма «17 мгновений весны»
  • Э. Хачатурян – Вальс из драмы М. Лермонтова «Маскарад»
  • А. Петров – Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля»
  • Г. Свиридов – Вальс и Романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»
  • Д. Шостакович – Праздничная увертюра
  • А. Хачатурян – Вальс из драмы М. Лермонтова «Маскарад»
  • В. Гаврилин – Фрагменты из музыки балета «Анюта»
  • С. Прокофьев – Вальс из музыки балета «Золушка» и фрагменты из «Ромео и Джульетта»

Интересные факты

Многие из произведений, представленных в программе, стали символами целых эпох. Например, музыка из "17 мгновений весны" до сих пор вызывает ностальгию у зрителей, а вальсы из фильмов, таких как «Ирония судьбы, или С легким паром», остаются популярными на протяжении десятилетий.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением великолепной музыки, которая погрузит вас в атмосферу любимых фильмов и произведений.

Билеты уже в продаже. Ждем вас на этом музыкальном празднике!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1500 ₽

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