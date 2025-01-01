Золотой век советского кино. Дунаевский. Таривердиев. Шостакович. Петров

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета приглашает вас на незабываемый концерт, который пройдет под руководством дирижера Арифа Дадашева.
В этот вечер зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, которые стали неотъемлемой частью отечественного кино. В программе:
Многие из произведений, представленных в программе, стали символами целых эпох. Например, музыка из "17 мгновений весны" до сих пор вызывает ностальгию у зрителей, а вальсы из фильмов, таких как «Ирония судьбы, или С легким паром», остаются популярными на протяжении десятилетий.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением великолепной музыки, которая погрузит вас в атмосферу любимых фильмов и произведений.
Билеты уже в продаже. Ждем вас на этом музыкальном празднике!