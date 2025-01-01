Золотой век мирового кино. Профессионал. Крестный отец. Амели

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в мир французского и итальянского кино через завораживающую музыку. В программе прозвучат шедевры, создающие атмосферу без слов, наполненные легкостью, ностальгией и эмоциями.
Эта программа — это не просто музыка, это путешествие по атмосфере парижских бульваров, ностальгия итальянской драмы, напряжение танго и светлая грусть эксцентричной комедии. Каждая композиция наполнена эмоциями и воспоминаниями, которые затрагивают самые тонкие струны души.
На сцене выступит Камерный оркестр Большого театра, под руководством талантливых музыкантов, среди которых Дмитрий Яклвлев (фортепиано), Сергей Урюпин (гитара), Иван Катков (контрабас) и Евгений Рябой (ударные). Также в концерте примет участие солист Влад Ботвиновский.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой на нашем концерте. Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей искусства!