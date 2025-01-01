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Билеты от 1000₽
Киноафиша Золотой век мирового кино. Профессионал. Крестный отец. Амели

Золотой век мирового кино. Профессионал. Крестный отец. Амели

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка кино: Неповторимые мелодии на сцене Театрального центра «На Плющихе»

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в мир французского и итальянского кино через завораживающую музыку. В программе прозвучат шедевры, создающие атмосферу без слов, наполненные легкостью, ностальгией и эмоциями.

Программа концерта

  • М. Легран — Музыка из кинофильма «Шербургские Зонтики»;
  • Я. Тирсен — Музыка из кинофильма «Амели»;
  • К. Гардель — «Por una cabeza» из кинофильма «Запах женщины»;
  • Вл. Косма — Музыка из кинофильма «Игрушка»;
  • Л. Гульельми — «La vie en rose» из кинофильма «Сабрина»;
  • Э. Морриконе — «Deborah’s Theme» из кинофильма «Однажды в Америке», «Le vent, le cri» из кинофильма «Профессионал»;
  • Н. Рота — «Love Theme» из кинофильма «Крёстный отец».

Музыкальные шедевры

Эта программа — это не просто музыка, это путешествие по атмосфере парижских бульваров, ностальгия итальянской драмы, напряжение танго и светлая грусть эксцентричной комедии. Каждая композиция наполнена эмоциями и воспоминаниями, которые затрагивают самые тонкие струны души.

Исполнители

На сцене выступит Камерный оркестр Большого театра, под руководством талантливых музыкантов, среди которых Дмитрий Яклвлев (фортепиано), Сергей Урюпин (гитара), Иван Катков (контрабас) и Евгений Рябой (ударные). Также в концерте примет участие солист Влад Ботвиновский.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой на нашем концерте. Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:30 от 1000 ₽

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