Золотой век мирового кино. Профессионал. Крестный отец. Амели

Музыка кино: Неповторимые мелодии на сцене Театрального центра «На Плющихе»

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в мир французского и итальянского кино через завораживающую музыку. В программе прозвучат шедевры, создающие атмосферу без слов, наполненные легкостью, ностальгией и эмоциями.

Программа концерта

М. Легран — Музыка из кинофильма «Шербургские Зонтики»;

— Музыка из кинофильма «Шербургские Зонтики»; Я. Тирсен — Музыка из кинофильма «Амели»;

— Музыка из кинофильма «Амели»; К. Гардель — «Por una cabeza» из кинофильма «Запах женщины»;

— «Por una cabeza» из кинофильма «Запах женщины»; Вл. Косма — Музыка из кинофильма «Игрушка»;

— Музыка из кинофильма «Игрушка»; Л. Гульельми — «La vie en rose» из кинофильма «Сабрина»;

— «La vie en rose» из кинофильма «Сабрина»; Э. Морриконе — «Deborah’s Theme» из кинофильма «Однажды в Америке», «Le vent, le cri» из кинофильма «Профессионал»;

— «Deborah’s Theme» из кинофильма «Однажды в Америке», «Le vent, le cri» из кинофильма «Профессионал»; Н. Рота — «Love Theme» из кинофильма «Крёстный отец».

Музыкальные шедевры

Эта программа — это не просто музыка, это путешествие по атмосфере парижских бульваров, ностальгия итальянской драмы, напряжение танго и светлая грусть эксцентричной комедии. Каждая композиция наполнена эмоциями и воспоминаниями, которые затрагивают самые тонкие струны души.

Исполнители

На сцене выступит Камерный оркестр Большого театра, под руководством талантливых музыкантов, среди которых Дмитрий Яклвлев (фортепиано), Сергей Урюпин (гитара), Иван Катков (контрабас) и Евгений Рябой (ударные). Также в концерте примет участие солист Влад Ботвиновский.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой на нашем концерте. Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей искусства!