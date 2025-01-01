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Золотой век Испании. Играет Даниэль Сальвадор
Билеты от 600₽
Киноафиша Золотой век Испании. Играет Даниэль Сальвадор

Золотой век Испании. Играет Даниэль Сальвадор

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Вечер испанской органной музыки

Исполняет титулярный органист Папской базилики Святого Михаила в Мадриде Даниэль САЛЬВАДОР — орган (Испания)

Испанский органист Даниэль Сальвадор является одним из ярчайших представителей органной культуры своей страны. В своей эксклюзивной программе он представляет уникальные шедевры и редкие произведения, которые не исполняются в нашей стране. Только в этот вечер будет возможность услышать музыку, созданную для величественных соборов Сарагосы, Валенсии, Севильи, Сеговии, Мадрида и легендарного Эскориала, а также для испанского королевского двора.

Знакомство с органной музыкой Испании

Даниэль Сальвадор, обладая глубоким пониманием музыкальных и религиозных традиций Испании, с удовольствием расскажет о каждом произведении, помогая слушателям ближе познакомиться с самобытной и яркой органной музыкой своей страны. В 2014 году он исполнил музыку для 500 тысяч человек на церемонии канонизации католического епископа Дон Альваро дель Портильо, что стало подтверждением его высокого артистического уровня.

Исключительные качества испанского органиста

Даниэль Сальвадор — органист с мощным артистическим темпераментом, безупречной техникой и глубоким знанием музыкальной культуры Испании. Он является одним из самых ярких органистов своего поколения и блестящим знатоком испанской органной музыки. Его игра на органе — уникальна и темпераментна, и он мастерски передает все особенности звучания испанского инструмента, который отличается "ощетинившимися" горизонтальными трубами и звонким тембром.

Программа концерта: музыкальные жанры Испании

В программе концерта прозвучат лучшие произведения испанских органных мастеров, отражающие все главные испанские жанры, такие как баталья (изображение битвы), тьенто (особая форма фантазии), энсалада (смешение различных мелодий), фанданго (народный танец).

В программе:

  • Хуан Кабанильес (1644 – 1712): «Имперская баталья»
  • Себастьян Агилера де Эредия (1561 – 1627): «Энсалада», Тьенто 8-го тона
  • Франсиско Корреа де Араухо (1584 – 1654): «Тьенто в форме песни»
  • Антонио де Кабесон (1510-1566): Вариации на тему «Песни о рыцаре», Тьенто 4-го тона
  • о. Антонио Мартин и Коль (1660-1734): «Вариации на волынке»
  • Франсиско Коррэа де Араухо (1584 – 1654): Тьенто №53 Гимн Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
  • Ян Питерзон Свелинк (1562 – 1621): «Танец Великого Герцога»
  • Антонио Солер (1729 – 1783): Фанданго

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 февраля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 600 ₽

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