Золотой век Голливуда

Музыка великих фильмов в исполнении камерного оркестра

Театральный центр на Плющихе приглашает на незабываемый вечер, где музыка самых известных фильмов зазвучит в уникальной интерпретации камерного оркестра под руководством талантливого аккордеониста Владислава Ботвиновского. На сцене выступят:

Дмитрий Яковлев (фортепиано)

Сергей Урюпин (гитара)

Иван Катков (контрабас)

Евгений Рябой (ударные)

Влад Ботвиновский — солист вечера, чьи авторские интерпретации классических и современных мелодий завоевали сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами. Его игра отличается глубиной и яркой музыкальной выразительностью.

Программа вечера

Слушатели смогут насладиться разнообразием известных произведений:

Г. Манчини — «Moon River» (музыка из фильма «Завтрак у Тиффани»)

«Розовая пантера» (саундтрек к фильму «Розовая пантера»)

«Baby Elephant Walk» (из фильма «Голубая Лагуна»)

К. Джонс — «Soul Bossa Nova» (саундтрек к фильму «Остин Пауэрс»)

Ч. Берри — «You Never Can Tell» (музыка из фильма «Криминальное чтиво»)

Д. Дейл — «Misirlou» (музыка из фильма «Криминальное чтиво»)

Л. Шифрин — тема из фильма «Миссия невыполнима»

Р. Джавади — тема из фильма «Игры престолов»

Взгляните на кино под другим углом: от нежной мелодии «Moon River» до зажигательных ритмов «Криминального чтива». Каждый номер — это маленький шедевр, который делает атмосферу вечера поистине уникальной.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия, которое позволит вспомнить и заново пережить любимые моменты из кино.