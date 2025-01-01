Золотой век Голливуда

Театральный центр на Плющихе приглашает на незабываемый вечер, где музыка самых известных фильмов зазвучит в уникальной интерпретации камерного оркестра под руководством талантливого аккордеониста Владислава Ботвиновского. На сцене выступят:
Влад Ботвиновский — солист вечера, чьи авторские интерпретации классических и современных мелодий завоевали сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами. Его игра отличается глубиной и яркой музыкальной выразительностью.
Слушатели смогут насладиться разнообразием известных произведений:
Взгляните на кино под другим углом: от нежной мелодии «Moon River» до зажигательных ритмов «Криминального чтива». Каждый номер — это маленький шедевр, который делает атмосферу вечера поистине уникальной.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия, которое позволит вспомнить и заново пережить любимые моменты из кино.