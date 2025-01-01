Меню
Золотой век Голливуда
О концерте/спектакле

Музыка великих фильмов в исполнении камерного оркестра

Театральный центр на Плющихе приглашает на незабываемый вечер, где музыка самых известных фильмов зазвучит в уникальной интерпретации камерного оркестра под руководством талантливого аккордеониста Владислава Ботвиновского. На сцене выступят:

  • Дмитрий Яковлев (фортепиано)
  • Сергей Урюпин (гитара)
  • Иван Катков (контрабас)
  • Евгений Рябой (ударные)

Влад Ботвиновский — солист вечера, чьи авторские интерпретации классических и современных мелодий завоевали сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами. Его игра отличается глубиной и яркой музыкальной выразительностью.

Программа вечера

Слушатели смогут насладиться разнообразием известных произведений:

  • Г. Манчини — «Moon River» (музыка из фильма «Завтрак у Тиффани»)
  • «Розовая пантера» (саундтрек к фильму «Розовая пантера»)
  • «Baby Elephant Walk» (из фильма «Голубая Лагуна»)
  • К. Джонс — «Soul Bossa Nova» (саундтрек к фильму «Остин Пауэрс»)
  • Ч. Берри — «You Never Can Tell» (музыка из фильма «Криминальное чтиво»)
  • Д. Дейл — «Misirlou» (музыка из фильма «Криминальное чтиво»)
  • Л. Шифрин — тема из фильма «Миссия невыполнима»
  • Р. Джавади — тема из фильма «Игры престолов»

Взгляните на кино под другим углом: от нежной мелодии «Moon River» до зажигательных ритмов «Криминального чтива». Каждый номер — это маленький шедевр, который делает атмосферу вечера поистине уникальной.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия, которое позволит вспомнить и заново пережить любимые моменты из кино.

Ноябрь
23 ноября воскресенье
19:30
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽

