Золотой состав «Сектора Газа». Новогодний концерт

Новогодний концерт «Сектор газа» в Екатеринбурге

Легендарная группа «Сектор газа» возвращается с уникальным и неповторимым концертом! В рамках большой концертной программы зрители смогут насладиться лучшими хитами, проверенными временем.

Погружение в эпоху девяностых

Группа продолжает исполнять свои культовые песни в концертном варианте. По воспоминаниям самого Владимира, такие выступления помогают отойти от реальности и вновь погрузиться в атмосферу девяностых годов.

Дань памяти Юрию Клинских

Каждое выступление «Сектора газа» посвящается бессменному лидеру Юрию Клинских (ХОЙ) и всем музыкантам, принимавшим участие в этом грандиозном проекте. Концерты группы – это не только музыка, но и память о великом наследии, оставленном артистами.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и насладиться живой энергией легенды российской рок-музыки!