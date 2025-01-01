Спектакль Золотой рудник

Хотите окунуться в атмосферу Дикого Запада? Квест «Золотой рудник» — это уникальная возможность для детей от 5 лет и старше стать настоящими добытчиками золота! Присоединяйтесь к нам на 40 минут увлекательного приключения, где ваши юные исследователи смогут намыть песок и найти минералы, драгоценные камни, а если повезет, то и настоящее золото.
Квест «Золотой рудник» — это часть цикла научно-познавательных игр «Школа путешественников». Каждый участник получит свой кусочек золота на память, что сделает это событие поистине незабываемым.
Важно помнить, что квест предназначен только для детей без сопровождения взрослых. Если взрослый хочет участвовать в приключении, ему необходимо приобрести билет на спектакль.
При посещении парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для взрослых. Не упустите шанс стать частью захватывающего приключения на «Золотом руднике»!