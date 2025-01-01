Спектакль Золотой рудник

Квест «Золотой рудник» для детей от 5 лет в парке «Волшебная миля»

Хотите окунуться в атмосферу Дикого Запада? Квест «Золотой рудник» — это уникальная возможность для детей от 5 лет и старше стать настоящими добытчиками золота! Присоединяйтесь к нам на 40 минут увлекательного приключения, где ваши юные исследователи смогут намыть песок и найти минералы, драгоценные камни, а если повезет, то и настоящее золото.

Что вас ждет?

Квест «Золотой рудник» — это часть цикла научно-познавательных игр «Школа путешественников». Каждый участник получит свой кусочек золота на память, что сделает это событие поистине незабываемым.

Правила участия

Важно помнить, что квест предназначен только для детей без сопровождения взрослых. Если взрослый хочет участвовать в приключении, ему необходимо приобрести билет на спектакль.

Что включено в стоимость билета?

Посещение парка без ограничения времени;

Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам;

Участие во всех мастер-классах в течение всего дня;

Посещение сферического кинотеатра с фильмами и мультфильмами по расписанию;

Участие в интерактивных мероприятиях, анимационных программах, играх и шоу-программах;

Кулеры с питьевой водой и стаканчиками на территории парка;

Wi-Fi на всей территории парка.

Обратите внимание!

При посещении парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для взрослых. Не упустите шанс стать частью захватывающего приключения на «Золотом руднике»!