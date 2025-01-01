Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золотой Петушок
Киноафиша Золотой Петушок

Спектакль Золотой Петушок

Постановка
Краснодарский молодежный театр 6+
Продолжительность 1 час 25 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи «Золотой петушок» по А. С. Пушкину в Краснодарском молодежном театре

Спектакль «Золотой петушок» — это не просто театральное представление, а глубокая притча о трагедии неограниченной власти царя. Постановка погружает зрителей в мир, где безрассудные решения правителя ведут его к неминуемой гибели.

Необычное сценическое решение

Создатели спектакля предлагают уникальное сценическое решение, которое позволяет зрителям по-новому взглянуть на известную историю. Элементы хореографии и оригинальное музыкальное оформление создают неповторимую атмосферу, где поэзия и живой вокал сливаются в единое целое.

Что ожидать зрителям?

Зрители смогут насладиться не только яркими визуальными эффектами, но и глубокими философскими размышлениями о власти, ответственности и последствиях своих поступков. Спектакль поднимает важные вопросы, заставляя задуматься о природе человеческих отношений и роли власти в жизни общества.

Интересные факты о спектакле

«Золотой петушок» был написан великим русским композитором Николаем Rimским-Корсаковым и впервые представлен в 1909 году. Эта опера основана на сказке Александра Пушкина и до сих пор остаётся актуальной, вызывая интерес у зрителей разных поколений.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную постановку, где каждый элемент — от музыки до хореографии — служит для создания мощного эмоционального воздействия на аудиторию.

Режиссер
Ирина Ткаченко
В ролях
Анатолий Дробязко
Людмила Дорошева
Дмитрий Морщаков
Евгений Парафилов
Александр Киселев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 2 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30
Краснодар, 3 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30
Краснодар, 4 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:00
Краснодар, 5 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:00

В ближайшие дни

Чудики
12+
Драма
Чудики
18 октября в 18:00 Краснодарский молодежный театр
Билеты
12+
Музыка
Первый бал Наташи Ростовой
9 ноября в 17:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Крошка Цахес
12+
Драма
Крошка Цахес
21 сентября в 18:00 Краснодарский молодежный театр
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше