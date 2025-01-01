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Золотой открытый микрофон
Киноафиша Золотой открытый микрофон

Золотой открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Золотой открытый микрофон в Pravda Bar

Новая волна юмора и смеха ожидает зрителей в Pravda Bar! Здесь пройдет «Золотой открытый микрофон», где свои свежие шутки представят только лучшие комики.

Что вас ждет?

На сцене выступят талантливые комики, каждый из которых стремится показать свои лучшие номера и получить оценку зрителей. Это уникальная возможность увидеть, как зарождаются новые шутки и как они принимаются публикой.

Почему стоит прийти?

«Золотой открытый микрофон» — это не просто выступления; это своеобразный театр импровизации, где каждый вечер уникален. Вы сможете стать частью живого обсуждения и поддержать своих любимых комиков. Атмосфера Pravda Bar способствует расслаблению и комфортному восприятию юмора.

Интересные факты

  • Pravda Bar известен своим уютным интерьером и дружелюбной атмосферой.
  • Мероприятия подобного формата привлекают не только поклонников стендапа, но и тех, кто хочет попробовать себя в качестве комика.
  • Открытые микрофоны — это отличная возможность для начинающих комиков показать себя и получить обратную связь от зрителей.

Когда и где?

Не пропустите возможность стать частью этого театрального события! «Золотой открытый микрофон» пройдет в Pravda Bar в ближайшую пятницу в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте заведения или на входе.

Приходите, смейтесь и поддерживайте молодых комиков! Ваш смех — это их вдохновение!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 июля
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 3 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 10 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 17 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 24 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 31 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 400 ₽

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