«Наследник»
Золотой ключик
Билеты от 1000₽
Спектакль Золотой ключик

Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Приключения Буратино на сцене Московского Губернского театра

Московский Губернский театр представит новый спектакль по мотивам сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Этот волшебный рассказ о деревянной кукле, которая ожила в добрых руках папы Карло, знаком многим поколениям зрителей.

История, полная смысла

Спектакль затрагивает важные темы: постижение мира каждым ребенком, необходимость верных друзей и мудрых взрослых. Эта история о том, как много любви к жизни и творчеству заложено в каждом из нас с рождения. Буратино станет проводником в этом удивительном мире, пропитанном волшебством и открытиями.

Сказка, ставшая классикой

Сказка о Буратино известна в России благодаря авторскому переложению Алексея Толстого, которое было издано в 1936 году. С тех пор эта история полюбилась многим, а каждое новое обращение к ней открывает что-то новое в нас и в наших детях. Новый спектакль предлагает зрителю взглянуть на классическую историю свежим взглядом, подчеркивая её вечные ценности.

Чего ожидать от спектакля

Зрителей ждёт захватывающее действие, в ходе которого вместе с Буратино они узнают тайну Золотого ключика и что скрыто за потайной дверцей, на которой изображён очаг. Стоит ли это сокровище таких невероятных испытаний? И как важно, чтобы рядом с открытым, простодушным детским сердцем были верные друзья и мудрые взрослые.

Спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра и порадует как детей, так и их родителей, ценящих сказки и поучительные истории.

Купить билет на спектакль Золотой ключик

Март
Май
14 марта суббота
12:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
15:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
31 мая воскресенье
12:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
15:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽

Фотографии

Золотой ключик Золотой ключик Золотой ключик Золотой ключик Золотой ключик

