Золотой ключик
Киноафиша Золотой ключик

Спектакль Золотой ключик

Постановка
Алеко 6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О спектакле

Золотой ключик: волшебные приключения на сцене театра Алеко

«Золотой ключик» - это захватывающий детский спектакль, рассказывающий о неожиданной находке мальчика, который нашел волшебный ключик и открыл для себя новый мир. Постановка выполнена в театре «Алеко» и является результатом сотрудничества режиссера Натальи Леоновой и композитора Ольги Петровой.

В спектакле участвуют талантливые юные актеры, что делает его особенно привлекательным для зрителей. «Золотой ключик» объединяет в себе музыку, танец и театральное искусство, создавая уникальную атмосферу для зрителей всех возрастов.

Для кого этот спектакль?

Спектакль заинтересует детей от 3 лет, которые ценят фантазию и приключения. Открытые горизонты, волшебные персонажи и захватывающие сюжетные линии сделают вечер незабываемым как для детей, так и для взрослых.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории! Приходите в театр «Алеко» и приготовьтесь к волшебным моментам на сцене.

Купить билет на спектакль Золотой ключик

Март
28 марта суббота
17:00
Алеко Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 42
от 700 ₽

Фотографии

Золотой ключик Золотой ключик Золотой ключик Золотой ключик Золотой ключик Золотой ключик Золотой ключик

