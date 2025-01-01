Золотой ключик

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Возраст 6+

О концерте/спектакле

История о деревянном мальчике в музыкальном сопровождении

«История о деревянном мальчике» завораживает зрителей с первых мгновений. Папа Карло, шарманщик, в его руках оживает полено, и зрители становятся свидетелями удивительного превращения. Этот спектакль не только рассказывает о приключениях Пиноккио, но и погружает в мир музыки и магии.

Звуки, Оживляющие Дерево и Металл

Музыка является неотъемлемой частью постановки. Она оживляет как деревянного мальчика, так и мир, в котором он живет. Ритмы тарантеллы, проникновенные итальянские мелодии и залихватские кукольные польки создают уникальную атмосферу. В исполнении дуэта аккордеона и виолончели, каждая нота наполняет зал жизнью и энергией.

Что Ожидать от Спектакля?

Зрители могут ожидать не только музыкальные номера, но и захватывающие визуальные эффекты. Мастера театральной сцены создадут волшебные образы, которые порадуют как детей, так и взрослых. Спектакль погружает в атмосферу сказки, где каждый сможет найти что-то близкое для себя.

Интересные Факты

  • Спектакль основан на классической сказке Карло Коллоди о Пиноккио.
  • Музыка для постановки была написана известными композиторами, вдохновлёнными итальянскими народными мелодиями.
  • В постановке используются уникальные куклы, созданные вручную талантливыми мастерами.

Не пропустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который сочетает в себе музыку, танец и театральное искусство. Приходите всей семьей и погружайтесь в волшебный мир Пиноккио!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
12:00 от 800 ₽

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