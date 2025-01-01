Спектакль «Золотой ключик» по пьесе Анны Богачевой в Самаре

Любимая с детства волшебная сказка обретает новые краски в пьесе Анны Богачёвой. «Золотой ключик» приглашает зрителей в мир захватывающих приключений, искренней дружбы и понимания истинного творчества.

Инклюзивный подход

Особенностью данного спектакля является участие детей с ограниченными возможностями по здоровью. Каждый из них раскроет свой потенциал и получит бесценный опыт взаимодействия с профессиональными артистами и сверстниками на сцене. Это не только шанс для юных актеров, но и важный шаг к созданию инклюзивной театральной среды.

Восторг для всей семьи

«Золотой ключик» обещает стать настоящим праздником для зрителей всех возрастов. Спектакль будет тепло встречен как взрослыми, так и детьми, ведь в нем переплетаются элементы волшебства и жизненной мудрости. Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный театральный опыт!