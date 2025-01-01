Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золотой ключик
Киноафиша Золотой ключик

Спектакль Золотой ключик

Постановка
Самарский театр оперы и балета 0+
Режиссер Оксана Штанина
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения Буратино: детский музыкальный спектакль «Золотой ключик»

«Золотой ключик» — это удивительная история о веселом деревянном человечке с длинным носом, который ведет зрителей в мир трогательных и поучительных приключений. Главный герой, Буратино, с неунывающим духом и озорным характером, всегда стоит за справедливость и готов защищать обиженных и слабых.

Бурное путешествие к счастью

В ходе своих приключений Буратино становится достойным предводителем маленького кукольного народа, который сражается против злого Карабаса Барабаса. Это путь, полный опасностей и испытаний, который в конечном итоге приводит к настоящему счастью.

Оптимизм и юмор

«Золотой ключик» — это произведение, пропитанное ярким оптимизмом, бодростью и юмором. Этот спектакль стал одним из самых любимых у советской детворы и продолжает радовать новое поколение зрителей.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на знаменитой книге Алексея Толстого, и его адаптации для театра по-прежнему вызывают живой интерес у детей и взрослых. Важные темы дружбы, мужества и борьбы за справедливость делают его актуальным и сегодня.

Не упустите возможность погрузиться в мир Буратино и его приключений в спектакле «Золотой ключик»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
11:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽
Самара, 29 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
11:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽

Фотографии

Золотой ключик Золотой ключик Золотой ключик

В ближайшие дни

Люблю!?... Две Надежды
16+
Драма
Люблю!?... Две Надежды
29 сентября в 19:00 Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов»
от 1000 ₽
Мафия
18+
Иммерсивный Экспериментальный
Мафия
24 сентября в 20:00 Пространство «Коза-артист»
от 3000 ₽
Герой нашего времени
16+
Драма
Герой нашего времени
5 ноября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше