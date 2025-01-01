Меню
Золотой ключик или Приключения Буратино
Киноафиша Золотой ключик или Приключения Буратино

Спектакль Золотой ключик или Приключения Буратино

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 55 минут

О спектакле

Премьера музыкальной сказки «Золотой ключик или приключения Буратино»

Театр Жас Сахна с радостью приглашает всех любителей веселых приключений на премьеру музыкальной сказки «Золотой ключик или приключения Буратино».

Загадочные события и незабываемые герои

В этом спектакле зрители станут свидетелями захватывающих приключений вместе с героями. Вы встретите ярких персонажей, найдете верных друзей и сможете помочь Буратино победить злого Карабаса.

Волшебный мир театра

Спектакль подарит уникальную возможность открыть волшебную дверцу в мир театра, наполненный музыкой, танцами и удивительными сюжетными поворотами. Эта история, известная всем с детства, будет представлена в новом, увлекательном формате!

Не упустите возможность

Не упустите шанс погрузиться в сказочный мир и насладиться атмосферой творчества и фантазии. Премьера обещает стать ярким событием для детей и взрослых. Ждем вас в нашем театре!

Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 5500 ₽

