«Золотой ключик или Приключения Буратино». Гастроли в Астане
Спектакль «Золотой ключик или Приключения Буратино». Гастроли в Астане

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 55 минут

О спектакле

Приключения Буратино в постановке Алматинского театра «Жас Сахна»

Театр Жас Сахна приглашает юных зрителей и их родителей на музыкальную сказку «Золотой ключик или Приключения Буратино». Этот яркий спектакль подарит незабываемые минуты радости и развлечений.

Волшебный мир сказки

Вместе с любимыми героями вы отправитесь навстречу захватывающим событиям. Подружитесь с Буратино, помогите ему справиться со злыми планами Карабаса Барабаса и откройте волшебную дверцу, ведущую в мир театра.

Для всех желающих

Спектакль объединяет в себе элементы музыки, танца и театрального искусства, что делает его подходящим как для детей, так и для взрослых. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене!

