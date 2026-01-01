Приключения Буратино в постановке Алматинского театра «Жас Сахна»

Театр Жас Сахна приглашает юных зрителей и их родителей на музыкальную сказку «Золотой ключик или Приключения Буратино». Этот яркий спектакль подарит незабываемые минуты радости и развлечений.

Волшебный мир сказки

Вместе с любимыми героями вы отправитесь навстречу захватывающим событиям. Подружитесь с Буратино, помогите ему справиться со злыми планами Карабаса Барабаса и откройте волшебную дверцу, ведущую в мир театра.

Для всех желающих

Спектакль объединяет в себе элементы музыки, танца и театрального искусства, что делает его подходящим как для детей, так и для взрослых. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене!