«Золотой Граммофон». Юбилейный концерт. Лучшее за 30 лет

30 октября в ВТБ Арене пройдет Юбилейный концерт, посвящённый 30-летию Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Это знаковое событие станет данью уважения русской музыке и её талантливым создателям. На протяжении трёх десятилетий статуэтки премии удостаивались исполнители, чьи песни стали настоящим саундтреком жизни миллионов россиян.
Юбилейный концерт объединит лауреатов Премии «Золотой Граммофон» разных лет. В программе выступления популярных артистов, которые исполнят лучшие песни за всю 30-летнюю историю церемонии. Зрителей ждёт музыкальное путешествие от культовых треков 90-х до современных хитов.
Приготовьтесь к незабываемому шоу от «Русского Радио», где на сцену выйдут:
*Обратите внимание, что список артистов может изменяться.
Это будет отличная возможность встретиться с кумирами поколений в формате поистине незабываемого музыкального вечера. Приходите и станьте частью праздника, который впишется в историю российской музыки!