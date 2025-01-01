Меню
«Золотой Граммофон». Юбилейный концерт. Лучшее за 30 лет
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Юбилейный концерт «Золотого Граммофона» на ВТБ Арене

30 октября в ВТБ Арене пройдет Юбилейный концерт, посвящённый 30-летию Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Это знаковое событие станет данью уважения русской музыке и её талантливым создателям. На протяжении трёх десятилетий статуэтки премии удостаивались исполнители, чьи песни стали настоящим саундтреком жизни миллионов россиян.

Музыкальное путешествие по времени

Юбилейный концерт объединит лауреатов Премии «Золотой Граммофон» разных лет. В программе выступления популярных артистов, которые исполнят лучшие песни за всю 30-летнюю историю церемонии. Зрителей ждёт музыкальное путешествие от культовых треков 90-х до современных хитов.

Лайн-ап мероприятия

Приготовьтесь к незабываемому шоу от «Русского Радио», где на сцену выйдут:

  • Дима Билан
  • Artik & Asti
  • Николай Басков
  • Леонид Агутин
  • Анжелика Варум
  • Лариса Долина
  • Анна Асти
  • Иванушки International
  • Артур Пирожков
  • Мари Краймбрери
  • Дмитрий Маликов
  • Отпетые мошенники
  • На-на
  • и другие любимые артисты*

*Обратите внимание, что список артистов может изменяться.

Не пропустите уникальное событие!

Это будет отличная возможность встретиться с кумирами поколений в формате поистине незабываемого музыкального вечера. Приходите и станьте частью праздника, который впишется в историю российской музыки!

30 октября
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
19:00 от 3500 ₽

