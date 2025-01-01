«Золотой Граммофон». 30-я Церемония вручения национальной музыкальной премии

Юбилейная Церемония вручения премии «Золотой Граммофон»

31 октября в ВТБ Арене состоится юбилейная 30-я Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Это событие станет кульминацией года в мире музыки и порадует зрителей яркими выступлениями лучших артистов страны.

Награды для лучших исполнителей

Драгоценные статуэтки будут вручаться тем артистам, чьи хиты в течение года занимали вершины хит-парадов и завоевали сердца слушателей «Русского Радио». В этом году зрители смогут узнать имена лучших исполнителей 2025 года.

Уникальные выступления и сюрпризы

На сцене выступят звезды, готовящие для публики свои самые актуальные и популярные хиты. Приготовьтесь к неожиданным дуэтам и сюрпризам от организаторов и участников.

Завораживающие декорации

Церемония пройдет на одной из главных площадок страны и порадует зрителей впечатляющими декорациями. Это будет незабываемый музыкальный праздник, который войдет в историю отечественной музыкальной индустрии.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!